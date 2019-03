El cierre de Megaupload ya tiene videojuego 'made in' España

El que no corre, vuela. Una empresa española se ha convertido en la primera del mundo en desarrollar un videojuego basado en el caso del cierre de Megaupload. Anima a los jugadores a ponerse en la piel de uno de los creadores con un desarrollo de esos de "corre cuanto puedas".



MegaUP: Upload if you can! consiste en guiar al personaje a lo largo del escenario, mientras corre de forma automática de izquierda a derecha. De forma similar a juegos como Monster Dash, el jugador debe saltar en el momento adecuado para sortear obstáculos.



En este caso, el protagonista es perseguido por fuerzas de seguridad como los "SWAT de Internet". Mientras avanza el jugador va avanzando por el escenario, se van subiendo archivos a la Red a modo de progreso.



La empresa valenciana Bionic Thumbs vio la oportunidad de aprovechar una noticia que "ha causado muchísimo revuelo", para conseguir algo de notoriedad y "parodiar todo lo que está pasando".



Un portavoz de la compañía ha explicado que Bionic Thumbs no quiere entrar a defender si los creadores de Megaupload son inocentes o culpables, pero sí se han mostrado en contra del cierre de páginas web de forma indefinida y la forma en la que se ha hecho en este caso.



Para terminar MegaUp: Upload if you can! en un "tiempo récord", Bionic Thumbs ha aprovechado parte de la tecnología que ya ha utilizado anteriormente en otros de sus videojuegos. "Este tipo de juegos, si no salen cuando está la noticia, no tienen ningún sentido", ha explicado la compañía.



El juego está casi terminado y a la espera de aprobación para su publicación en las tiendas de descarga. Estará disponible para Windows Phone de forma gratuita -con publicidad- y en Xbox Live por el importe mínimo, menos de un euro.