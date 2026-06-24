Muere un menor de 16 años al precipitarse desde una azotea en Almuñécar

Un joven de 16 años ha fallecido este miércoles en Almuñécar, Granada, al precipitarse desde la azotea de un edificio. La Guardia Civil ha abierto una investigación.

Los agentes trabajan para esclarecer las causas de la tragedia e investigan si la mortal caída del menor se produjo de forma accidental o intencionada

Los hechos se han producido sobre las 8h de este miércoles en un edificio ubicado junto al Paseo del Altillo de Almuñécar.

El fallecido pudo haber subido a la azotea con varios amigos tras pasar una noche de fiesta, según declaraciones de un vecino del bloque recogidas por el diario Ideal.

Varias efectivos sanitarios, así como unidades de la Guardia Civil y Policía Local se desplazaron hasta el lugar. Sin embargo, solo pudieron certificar el fallecimiento del menor.