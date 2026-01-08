Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere a los 24 años el actor de 'La Mesías' y músico gallego Siro Ouro

Según relató su padre, Siro se tomó las uvas en casa de su abuela y posteriormente se fue a su habitación. Murió esa misma madrugada, "sin sufrir".

Muere a los 24 años el actor de 'La Mesías' y músico gallego Siro Ouro

Mara Fernández
Publicado:

La agencia de representación de Siro Ouro, conocido artísticamente como Gold Sirope, ha comunicado el fallecimiento del joven actor y músico gallego a los 24 años de edad. El suceso se produjo el pasado 1 de enero, aunque por el momento no se conocen las causas concretas de su muerte.

Desde la agencia han expresado su consternación en redes sociales por la pérdida y han definido a Ouro como un "artista sensible, inquieto y profundamente comprometido con la creación".

El emotivo mensaje de su padre, Dani Ouro

La noticia fue confirmada también por su padre, el actor Dani Ouro, conocido por su participación en series como "SMS, sin miedo a soñar" o "Sin gluten". A través de sus redes sociales, comunicó el fallecimiento de su hijo tras pasar la Nochevieja en familia.

Según relató, Siro se tomó las uvas en casa de su abuela y posteriormente se fue a su habitación. Falleció esa misma madrugada, "sin sufrir". En su mensaje, Dani Ouro explicó que el joven llevaba años luchando contra "una enfermedad rastrera, mezquina y cruel", a la que finalmente no pudo sobreponerse. El actor concluyó su despedida con unas palabras cargadas de emoción: "Lo último que le dije y lo último que escuché de él fue ‘te quiero’. Te amaré siempre".

Reacciones del mundo de la interpretación

La publicación de Dani Ouro generó miles de reacciones y mensajes de apoyo, tanto de seguidores como de compañeros de profesión. Entre ellos, la actriz Eva Isanta, conocida por su trabajo en "La que se avecina", trasladó públicamente su pésame a la familia.

También se han producido muestras de cariño desde el entorno profesional del joven intérprete. El director Javier Calvo reaccionó con un corazón roto a la publicación de la compañía teatral La Tristura, colectivo con el que Siro mantuvo una estrecha relación artística desde la infancia.

La compañía La Tristura fue una de las primeras en comunicar públicamente la noticia. En un mensaje difundido en redes sociales, recordaron a Siro como "nuestro joven y delicado amigo" y subrayaron el vínculo personal y profesional que les unía desde que entró en la compañía con apenas nueve años.

El colectivo explicó que los últimos tiempos habían sido difíciles para el actor y que intentaron acompañarle durante ese proceso. "Le hemos querido mucho", señalaron en su despedida, disculpándose por no haber podido comunicar la noticia de manera personal a todas las personas cercanas.

Su faceta musical como Gold Sirope

Paralelamente a su carrera como actor, Siro Ouro desarrolló su proyecto musical bajo el nombre de Gold Sirope, un alias surgido como juego de palabras con su nombre y apellido. En los últimos años se centró especialmente en esta faceta creativa como músico y compositor.

Su agencia ha destacado que su última canción, titulada "Las pequeñas cosas" y publicada recientemente, queda como un testimonio artístico y emocional de gran valor, y representa uno de los legados más íntimos de su obra.

