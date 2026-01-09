Las impactantes imágenes de la explosión mortal en Carabanchel: así ha quedado el edificio

Una mujer ha fallecido y al menos nueve personas han resultado heridas, algunas de ellas en estado muy grave, tras una explosión de gas registrada este jueves en una vivienda del distrito madrileño de Carabanchel.

La explosión se ha producido en un edificio situado en el número 32 de la calle Azcoitia, un inmueble que se encontraba en obras en el momento del suceso. La víctima mortal era una mujer de edad avanzada, según ha confirmado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, quien ha señalado además que, con la información disponible hasta ahora, no habría personas atrapadas.

Uno de los heridos ha tenido que ser trasladado de urgencia al Hospital 12 de Octubre. La explosión ha provocado graves daños estructurales, con el derrumbe del tejado, varios tabiques interiores y el colapso parcial de estancias de la última planta del edificio.

Según fuentes municipales, el inmueble estaba siendo sometido a una obra para separar las tuberías del gas, un extremo que será analizado por los técnicos para determinar si pudo influir en el origen del siniestro.

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han trabajado durante horas en la zona y han logrado rescatar a cuatro personas que se encontraban en el interior del edificio en el momento de la explosión, en una intervención especialmente complicada por el hundimiento del forjado de la cubierta.

El edificio será ahora sometido a una inspección técnica exhaustiva para esclarecer las causas exactas de la explosión. Por el momento, no se ha determinado el punto concreto donde se produjo la acumulación de gas.

