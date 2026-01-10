'El Desafío' arrasa en su estreno y se como corona líder absoluto del prime time del viernes

'El Desafío' ha vuelto por todo lo alto. El exitoso formato de Antena 3 se convirtió este viernes en el claro líder de la noche televisiva, liderando el prime time con contundencia y confirmando el fuerte respaldo del público en el estreno de su nueva temporada.

El programa presentado por Roberto Leal fue lo más visto de la noche al alcanzar un 17% de cuota de pantalla y una media de 1.578.000 espectadores. Unos datos que lo sitúan como el estreno más visto de la temporada en televisión y que refuerzan su posición como uno de los grandes pilares de entretenimiento de la cadena.

Además, "El Desafío' reunió a más de cuatro millones de espectadores únicos durante su emisión, una cifra que deja ver el gran seguimiento del formato y su capacidad para atraer a públicos muy diversos. El programa logró una ventaja de más de diez puntos respecto de su principal competidor en la franja y se impuso con claridad al resto de ofertas televisivas de la noche del viernes.

Un liderazgo incuestionable

El estreno de la nueva temporada no solo fue líder, sino que lo hizo con una ventaja holgada frente a sus rivales. 'El Desafío' superó en 10,5 puntos a uno de sus competidores directos y en 6,4puntos a la siguiente opción más vista, consolidándose como la elección preferida de la audiencia para arrancar el fin de semana.

Estos resultados confirman la fortaleza de un formato que combina espectáculo, superación personal y entretenimiento familiar, señas de identidad que han convertido al programa en uno de los más reconocibles del prime time español.

En esta nueva temporada, 'El Desafío' vuelve a reunir a un grupo de celebrities dispuestas a enfrentarse a pruebas físicas y mentales de gran dificultad, bajo la atenta mirada de un jurado experto. Todo ello con el sello de Roberto Leal, que una vez más se consolida como uno de los presentadores más queridos y solventes de la televisión.

Con este arranque espectacular, Antena 3 refuerza su liderazgo en entretenimiento y demuestra, una vez más, su capacidad para conectar con la audiencia.

