Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

EL DESAFIO

'El Desafío' arrasa en su estreno y se como corona líder absoluto del prime time del viernes

El programa presentado por Roberto Leal logra el mejor estreno de la temporada en Antena 3, con un 17% de cuota de pantalla y más de cuatro millones de espectadores únicos.

'El Desaf&iacute;o' arrasa en su estreno y se corona l&iacute;der absoluto del prime time del viernes

'El Desafío' arrasa en su estreno y se corona líder absoluto del prime time del viernesAtresmedia

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

'El Desafío' ha vuelto por todo lo alto. El exitoso formato de Antena 3 se convirtió este viernes en el claro líder de la noche televisiva, liderando el prime time con contundencia y confirmando el fuerte respaldo del público en el estreno de su nueva temporada.

El programa presentado por Roberto Leal fue lo más visto de la noche al alcanzar un 17% de cuota de pantalla y una media de 1.578.000 espectadores. Unos datos que lo sitúan como el estreno más visto de la temporada en televisión y que refuerzan su posición como uno de los grandes pilares de entretenimiento de la cadena.

Además, "El Desafío' reunió a más de cuatro millones de espectadores únicos durante su emisión, una cifra que deja ver el gran seguimiento del formato y su capacidad para atraer a públicos muy diversos. El programa logró una ventaja de más de diez puntos respecto de su principal competidor en la franja y se impuso con claridad al resto de ofertas televisivas de la noche del viernes.

Un liderazgo incuestionable

El estreno de la nueva temporada no solo fue líder, sino que lo hizo con una ventaja holgada frente a sus rivales. 'El Desafío' superó en 10,5 puntos a uno de sus competidores directos y en 6,4puntos a la siguiente opción más vista, consolidándose como la elección preferida de la audiencia para arrancar el fin de semana.

Estos resultados confirman la fortaleza de un formato que combina espectáculo, superación personal y entretenimiento familiar, señas de identidad que han convertido al programa en uno de los más reconocibles del prime time español.

En esta nueva temporada, 'El Desafío' vuelve a reunir a un grupo de celebrities dispuestas a enfrentarse a pruebas físicas y mentales de gran dificultad, bajo la atenta mirada de un jurado experto. Todo ello con el sello de Roberto Leal, que una vez más se consolida como uno de los presentadores más queridos y solventes de la televisión.

Con este arranque espectacular, Antena 3 refuerza su liderazgo en entretenimiento y demuestra, una vez más, su capacidad para conectar con la audiencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Dos mujeres, madre e hija, en estado crítico tras ser agredidas en su domicilio de Calella (Barcelona)

Buscan al agresor que ha dejado una madre y una hija en estado muy grave en Calella (Barcelona)

Publicidad

Sociedad

'El Desafío' arrasa en su estreno y se corona líder absoluto del prime time del viernes

'El Desafío' arrasa en su estreno y se como corona líder absoluto del prime time del viernes

Imagen de archivo de un coche de bomberos

Muere una mujer en el incendio de su vivienda en el Real Sitio de San Ildefonso, Segovia

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Un hombre herido tras un tiroteo entre dos vehículos en la N-340 a la altura de Vila-seca (Tarragona)

Un muerto y un herido en un tiroteo ocurrido en una casa de Getafe (Madrid)
SUCESO

Detenido un hombre de 27 años por la muerte a tiros de otro varón en una vivienda de Getafe

Imagen de un agente de la Guardia Civil.
Violento atraco

Detenidos dos hombres de una violenta banda de atracadores en Águilas, Murcia

Nicolas Maduro jura para segundo mandato
Efemérides

Efemérides de hoy 10 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 10 de enero? 

Consulta las efemérides de hoy 10 de enero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy. 

El Desafío
Vuelve 'El Desafío'

Arranca la sexta temporada de 'El Desafío' con ocho nuevos concursantes

Esta noche vuelve El Desafío con su sexta edición, con las pruebas más exigentes y unos concursantes dispuestos a entregarlo todo. Hoy a las 22:00 horas en Antena 3.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Matan a tiros a un hombre y otro resulta herido en Getafe por un presunto ajuste de cuentas

Las impactantes imágenes de la explosión mortal en Carabanchel: así ha quedado el edificio

Las impactantes imágenes de la explosión mortal en Carabanchel: así ha quedado el edificio

Agresión doble a una madre y su hija en Calella, Barcelona

El doble agresor fugado de Calella golpeó a las víctimas con una olla: "La sacaron con una mascarilla, entubada"

Publicidad