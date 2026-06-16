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Cataluña paraliza la prueba piloto para desplegar Mossos en los institutos: "Se puso en marcha en un momento inoportuno"

La consellera de Interior ha anunciado que el plan piloto está en "vía de parálisis".

Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra.

Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra. Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Núria Parlon, consellera de Interior, ha afirmado que el plan piloto para desplegar agentes de policía de paisano en centros educativos catalanes está en "vía de parálisis", y ha admitido que el anuncio sobre esta prueba se hizo en un "momento totalmente inoportuno".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Parlon no obstante ha defendido de nuevo esta iniciativa, y ha expresado su confianza en que se pueda retomar en el futuro, cuando el conflicto laboral de los profesores se haya resuelto.

Plan propuesto por Educación

El plan piloto, inicialmente promovido por el departamento de Educación, contemplaba introducir policías de paisano y sin armas en 14 centros de secundaria de Cataluña, de manera experimental, con el objetivo de realizar tareas de prevención, acompañamiento e intervención, para garantizar la convivencia de los alumnos.

Sin embargo, tras el anuncio, numerosos centros comenzaron a rechazar la prueba junto a profesores, claustros, entidades educativas y partidos políticos. Argumentaban que esta medida tendía impacto en el entorno educativo.

Parlon ha subrayado que el proyecto ha entrado en estos momentos en una "vía de parálisis", y que habrá que ver si se puede retomar en el futuro. Pese a defender esta prueba piloto, la consellera ha admitido que este "proyecto de convivencia" nació en un "momento totalmente inoportuno", coincidiendo con la huelga de profesores, que hacía "inviable que pudiera prosperar". Ha explicado que esta prueba experimental "no nació en un despacho", sino de una "práctica con policías locales".

La iniciativa apareció en un contexto marcado por el aumento de incidentes en las aulas. Solo en el presente curso se han registrado más de 5.300 situaciones potenciales de violencia en centros educativos catalanes, entre ellas casos de acoso escolar, agresiones y episodios de discriminación.

La última polémica

La consellera de Interior, también se ha pronunciado sobre la infiltración de dos agentes de los Mossos que intentaron entrar en una asamblea de Ustec en el instituto Pau Claris de Barcelona. Ha explicado que se ha abierto una investigación reservada de forma interna para "ordenar" la información vinculada a la toma de decisión sobre la infiltración.

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