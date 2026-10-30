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Detenido el presunto fundador e impulsor del movimiento 'Blocus' en España

La detención se ha producido mientras se preparaba una nueva movilización para el día 31 de octubre.

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Los comercios de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia se blindan ante posibles disturbios | Annabel Maymi | Eduardo Siles | Gonzalo del Prado | Marta Moreno | Gonzalo Masip

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Alba Gutiérrez
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El presunto fundador e impulsor del movimiento Blocus ha sido detenido este viernes en el municipio valenciano de Picanya por su posible vinculación a las convocatorias difundidas en redes sociales que, bajo la apariencia de protestas estudiantiles, buscaba llevar a cabo saqueos y actos violentos.

Se le atribuye "la creación y administración de grupos de Telegram desde los que se coordinaban estas acciones". Así lo ha indicado la Guardia Civil. Además, indican que "él mismo se presentaba en redes como responsable del movimiento en España. Los hechos investigados podrían constituir delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal, sin perjuicio de la calificación que resulte de la instrucción". El seguimiento de fuentes abiertas y canales de mensajería permitió relacionar al investigado con varios grupos de Telegram, algunos sustituidos por otros tras su cierre.

La investigación se relaciona con los disturbios del 24 de octubre en Barcelona, en los que participaron alrededor de 500 personas. Los altercados tuvieron como resultado numerosos comercios saqueados, incendios y varios detenidos, muchos de ellos menores, según el balance recogido en las actuaciones.

Detenido en Bilbao el administrador de una cuenta de 'Blocus'

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años como administrador de una cuenta en redes sociales vinculada al movimiento 'Blocus' desde la que convocaba una manifestación para el 31 de octubre y difundía llamamientos a provocar altercados en el centro de Bilbao. Tal y como ha detallado el cuerpo, al detenido se le considera autor de delitos de conspiración para cometer desórdenes públicos y contra la propiedad y pertenecía a un grupo organizado.

En concreto, el detenido administraba la cuenta de Instagram 'Blocus Bilbao' y también gestionaba un canal de Telegram desde el que se convocó una manifestación para mañana, coincidiendo con la celebración de Halloween.

En dicho canal se llamaba de forma expresa a provocar altercados en el centro de Bilbao y se señalaban establecimientos comerciales como posibles objetivos, seleccionados por la relevancia de los negocios y la calidad de los productos que ofrecían. Además, se compartían manuales para la confección de artefactos explosivos, con materiales procedentes de páginas relacionadas con grupos terroristas árabes, e instrucciones. A través de esa vía, también se instaba a difundir esos contenidos para conseguir sumar más participantes a la movilización.

Los comercios de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia se blindan

Ante la previsión de disturbios y altercados este finde semana, los comercios de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia han comenzado a blindar sus tiendas y establecimientos.

En Barcelona, algunos establecimientos de los alrededores de Plaça de Catalunya y de la parte baja de Passeig de Gràcia, como el de la cadena de moda Zara, H&M, Adidas, Nike o Cos, han blindado sus escaparates con piezas metálicas o de madera.

El presidente de la asociación Barcelona Oberta, Gabriel Jané, ha asegurado que están en "alerta máxima" ante un sábado que presupone puede ser "de alta tensión" en la calle.

Lo mismo está ocurriendo en tiendas y comercios de Barcelona, Bilbao y Valencia.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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