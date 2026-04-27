Casting masivo en Girona para ser figurante en 'Enredados'

Más de dos horas antes del inicio oficial, la cola de aspirantes ya era kilométrica. Según fuentes municipales, aseguran que "a lo largo del día llegó a superar el kilómetro y medio". Una jornada multitudinaria para seleccionar extras en la nueva adaptación en acción real de 'Enredados'.

La producción, vinculada a The Walt Disney Company, prevé rodar varias escenas en el Barri Vell, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. La elección de Girona no es casual: su riqueza arquitectónica y paisajística encaja con la estética medieval y fantástica que caracteriza la historia de Rapunzel.

Un rodaje internacional con epicentro en Girona

El casting ha destacado por su carácter abierto. A diferencia de otros proyectos audiovisuales, esta convocatoria no está limitada a actores profesionales. Se buscan perfiles muy variados, desde niños hasta personas mayores, lo que ha facilitado la participación de miles de interesados. Esta accesibilidad ha convertido el proceso en uno de los más concurridos de los últimos años en Cataluña.

La llegada de una producción internacional de estas características supone también una oportunidad económica para la ciudad. El rodaje generará actividad en sectores como la hostelería, el comercio y el turismo, consolidando a Girona como un destino atractivo para grandes proyectos audiovisuales.

Además de Girona, el equipo tiene previsto filmar en otros puntos de España. Entre ellos destacan distintas localizaciones de la Comunidad Valenciana, como Alicante, y espacios de la provincia de Burgos. Aun así, la ciudad catalana tendrá un papel destacado dentro de la narrativa visual del film.

Fechas clave del rodaje en Girona y otras localidades de España

Finales de junio: inicio del rodaje en Girona

27 de junio: casting masivo en Fira de Girona

Verano 2026: grabaciones en otras localizaciones españolas

Con este proyecto, la industria audiovisual vuelve a fijarse en escenarios españoles para dar vida a grandes historias del cine internacional.

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