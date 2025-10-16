Largas colas para presentarse al casting de azafatos de vuelo: "Mi sueño es volar y quiero un empleo"

Largas colas desde primera hora de la mañana para presentarse al casting de azafatos y azafatas de vuelo. Lo convoca la aerolínea Air Nostrum que busca trabajadores. Está seleccionando tripulantes de cabina de pasajeros en Madrid. Hay cientos de candidatos, la gran mayoría son jóvenes, que se han acercado hasta un hotel de la capital donde se realiza la selección con toda la documentación que se les pedía.

Hablamos con algunos de los candidatos que sueñan con trabajar en el aire. Claudia tiene 19 años y aspira a convertirse en auxiliar de vuelo: "Me gusta mucho el mundo de la aeronáutica. Dejé los estudios para formarme como auxiliar de vuelo. Hay que ir a una academia y hacer unos estudios... yo espero tener suerte".

"Mi sueño es volar": vocación y mucha ilusión entre los candidatos

Maura, de 21 años, lo tiene claro desde pequeña. “Mi sueño es volar. Mi madre ha sido azafata toda su vida. Ya tengo el curso y he hecho entrevistas, pero aún no he volado. Quiero un empleo". Es consciente de que hay mucha competencia, sobre todo porque cada vez van más preparados en cuanto a idiomas. "Es difícil, hay mucha gente y piden mucho nivel de inglés… incluso varios idiomas. Aun así, tengo muchísimas ganas de trabajar”, nos cuenta.

Aquí se hacen las pruebas que ya han empezado y los que aún están esperando nos dicen que están nerviosos porque se presenta mucha gente pero aún tienen esperanza y muchas ganas de trabajar. Los candidatos conocen de primera mano cómo es el proceso de selección y realizan una entrevista personalizada con los reclutadores de la compañía. Los que superen esta primera fase del casting serán convocados para mañana a otra jornada de entrevistas.

¿Cuáles son los requisitos? Para optar al puesto es necesario haber cursado, como mínimo, 1.º de Bachillerato o un ciclo formativo de grado medio o superior, y contar con los estudios homologados o convalidados en España. Los aspirantes deben tener más de 18 años, una estatura comprendida entre 1,65 y 1,80 metros, nivel de inglés fluido (equivalente a B2), y saber nadar. También se requiere permiso de residencia y trabajo en vigor, así como buena presencia.

Oportunidades de empleo en el sector aéreo, pero con mucha competencia

Algunos han venido desde otros puntos de España, como Valentín, desde Málaga. Cree que puede conseguirlo: “Oportunidades hay. Hay mucha competencia, sí, pero tampoco hay que asustarse”, asegura con esperanza. Mireia de 20 años ha venido acompañada por su madre. "Impone un poco la cantidad de gente que hay. Mucha gente joven. Cuando eres joven te gusta más volar".

Según informa la compañía Air Nostrum, esta oferta de empleo "se enmarca dentro del plan de incorporación de nuevos tripulantes que desarrolla de forma continua en diferentes ciudades españolas, ofreciendo oportunidades laborales a quienes buscan comenzar su carrera en el sector aéreo".

