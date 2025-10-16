Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Empleo

Largas colas para presentarse al casting de azafatos de vuelo: "Mi sueño es volar y quiero un empleo"

Lo convoca la aerolínea Air Nostrum que busca trabajadores. La mayoría de los que se han presentado son jóvenes. Hay cientos de candidatos que optan a un empleo como tripulante de cabina.

Hay cientos de candidatos que optan a un empleo como tripulante de cabina

Hay cientos de candidatos que optan a un empleo como tripulante de cabina

Publicidad

Lucía Piñar
Publicado:

Largas colas desde primera hora de la mañana para presentarse al casting de azafatos y azafatas de vuelo. Lo convoca la aerolínea Air Nostrum que busca trabajadores. Está seleccionando tripulantes de cabina de pasajeros en Madrid. Hay cientos de candidatos, la gran mayoría son jóvenes, que se han acercado hasta un hotel de la capital donde se realiza la selección con toda la documentación que se les pedía.

Hablamos con algunos de los candidatos que sueñan con trabajar en el aire. Claudia tiene 19 años y aspira a convertirse en auxiliar de vuelo: "Me gusta mucho el mundo de la aeronáutica. Dejé los estudios para formarme como auxiliar de vuelo. Hay que ir a una academia y hacer unos estudios... yo espero tener suerte".

"Mi sueño es volar": vocación y mucha ilusión entre los candidatos

Maura, de 21 años, lo tiene claro desde pequeña. “Mi sueño es volar. Mi madre ha sido azafata toda su vida. Ya tengo el curso y he hecho entrevistas, pero aún no he volado. Quiero un empleo". Es consciente de que hay mucha competencia, sobre todo porque cada vez van más preparados en cuanto a idiomas. "Es difícil, hay mucha gente y piden mucho nivel de inglés… incluso varios idiomas. Aun así, tengo muchísimas ganas de trabajar”, nos cuenta.

Aquí se hacen las pruebas que ya han empezado y los que aún están esperando nos dicen que están nerviosos porque se presenta mucha gente pero aún tienen esperanza y muchas ganas de trabajar. Los candidatos conocen de primera mano cómo es el proceso de selección y realizan una entrevista personalizada con los reclutadores de la compañía. Los que superen esta primera fase del casting serán convocados para mañana a otra jornada de entrevistas.

¿Cuáles son los requisitos? Para optar al puesto es necesario haber cursado, como mínimo, 1.º de Bachillerato o un ciclo formativo de grado medio o superior, y contar con los estudios homologados o convalidados en España. Los aspirantes deben tener más de 18 años, una estatura comprendida entre 1,65 y 1,80 metros, nivel de inglés fluido (equivalente a B2), y saber nadar. También se requiere permiso de residencia y trabajo en vigor, así como buena presencia.

Oportunidades de empleo en el sector aéreo, pero con mucha competencia

Algunos han venido desde otros puntos de España, como Valentín, desde Málaga. Cree que puede conseguirlo: “Oportunidades hay. Hay mucha competencia, sí, pero tampoco hay que asustarse”, asegura con esperanza. Mireia de 20 años ha venido acompañada por su madre. "Impone un poco la cantidad de gente que hay. Mucha gente joven. Cuando eres joven te gusta más volar".

Según informa la compañía Air Nostrum, esta oferta de empleo "se enmarca dentro del plan de incorporación de nuevos tripulantes que desarrolla de forma continua en diferentes ciudades españolas, ofreciendo oportunidades laborales a quienes buscan comenzar su carrera en el sector aéreo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Gobierno plantea subir las cuotas de los autónomos entre 17 y 206 euros mensuales

Cuotas autónomos

Publicidad

Economía

Hay cientos de candidatos que optan a un empleo como tripulante de cabina

Largas colas para presentarse al casting de azafatos de vuelo: "Mi sueño es volar y quiero un empleo"

Fachada del edificio ‘La Vela’ del BBVA

La OPA de BBVA a Sabadell fracasa al conseguir solo un 25,33% de aceptación de los accionistas

Imagen de un hombre con la cabeza bajada

Los motivos por los que puedes faltar al trabajo y seguir cobrando y por los que no

Máquina de café haciendo café en un bar
IPC

¿Por qué suben los precios? La electricidad, la joyería, el café o los huevos tiran al alza el IPC de septiembre

Tensión en Cangas
Tasa de basuras

Tensión en Cangas por la tasa de basuras: la alcaldesa sale escoltada del ayuntamiento entre gritos y huevos

Ingreso mínimo vital y subsidio mayores de 52 del SEPE
Subsidios

El SEPE explica cómo cobrar el subsidio para mayores de 52 años y el Ingreso Mínimo Vital al mismo tiempo

Algunos beneficiarios pueden complementar el subsidio para mayores de 52 años con el Ingreso Mínimo Vital. Descubre cómo hacerlo.

El IPC
IPC

El IPC escala más de lo esperado en septiembre, hasta el 3%, por la electricidad y los carburantes

Es una décima más de lo avanzado por el INE a finales del mes pasado.

Estafa criptomonedas

De pinchar en un enlace de redes sociales a perder todos sus ahorros: "Me pedían 30.000 euros para sacar mi dinero"

Cuotas autónomos

El Gobierno plantea subir las cuotas de los autónomos entre 17 y 206 euros mensuales

Error de Puente en un tuit

Óscar Puente alerta del caos en el metro de Madrid... con una foto del de París

Publicidad