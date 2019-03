Carcaño y 'El Cuco' se lanzaron duras acusaciones en su primer cara a cara

Miguel Carcaño y 'El Cuco' se han visto las caras ante el juez, pero no es la primera vez. Espejo Público ha tenido acceso al primer y único enfrentamiento entre ambos.

El 17 de marzo de 2009, Miguel Carcaño y 'El Cuco' tenían su primer 'cara a cara'. El juez les invitan a que faciliten una única versión:

- 'El Cuco': "¿Por qué me metes en este marrón si no he tenido nada que ver?"

- Miguel Carcaño: "He perdido todo por tu culpa. Mi hermano está en la cárcel. Y todo por ayudarte a ti. Me siento culpable por haberme quedado quieto y no evitarlo".

- E.C.: "Ya no sabes qué decir para meterme en este lío. Me estás arruinando la vida. Esto no se le hace a un amigo".

- M.C.: "Desde que le pusiste a Marta la mariposa en el cuello ya no somos amigos".

- E.C.: "Si ya no somos amigos desde entonces, ¿por qué dices que me has ayudado? Porque es mentira".

Miguel está nervioso. Le cuesta mantener un diálogo con el menor, mientras 'El Cuco' le exige que diga la verdad:

- E. C.: "La navaja mariposa era mía. Pero como te gustaba mucho te la regalé, así que yo ya no la tenía cuando pasó todo".

- M. C.: "Y tú por qué estás tan tranquilo. Porque estoy diciendo la verdad".

Carcaño se pone más nervioso. Utiliza frases y palabras entrecortadas que contrastan con la tranquilidad de 'El Cuco'. La tensión se multiplica al recordar los detalles del crimen:

- M.C.: "Fue é quién golpeó a Marta, quien la cogió por el pelo para llevársela al dormitorio, pero me amenazó con la mariposa".

- E.C.: "Si tenía en una de las manos la navaja, ¿cómo habría podido solo con la otra bajarle los pantalones y las bragas a Marta? ¿Cómo habría podido con ella solo con una mano?"

- M.C.: "¿Qué pasa, que ahora no recuerdas la alargadera con la que estrangulaste a Marta?"

- E.C.: "Pero, ¿de qué alargadera hablas? La única alargadera que tienes en casa es una enrollable, redonda, con carcasa azul. La tienes guardada en el mueble de la salita, en el sitio de las herramientas. No tienes más alargaderas".

- M.C.: "También tenía una alargadera del ordenador, extensible o enrollable. Y ésa no puede aparecer porque también fue tirada al contenedor".

La tensión explota ante la dura afirmación de Carcaño: "Tú la mataste y tu solo te has enmarronado". Una grave acusación a la que 'El Cuco' tiene que responder.