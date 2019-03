Campanario: "Si hubiera plazas para lapidar en España nos lo habrían hecho"

Maria José Campanario ha intervenido telefónicamente en el programa Espejo Público de Verano. Campanario, condenada a un año y 11 meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial enmarcado dentro del caso Karlos, ha manifestado que no se considera una persona sobervia, tal y como se ha afirmado en algunos medios según la mujer del torero Jesulín de Ubrique.



"No esperaba ser absuelta, tenía claro lo que podía pasar", ha declarado Campanario. "No es que tenga sobervia, lo que ocurre es que como todo ciudadano tengo derecho a recurrir. Respeto la sentencia pero voy a recurrir", ha afirmado Campanario.



Además, la condenada en el caso Carlos, ha manifestado que se encuentra bien porque siente que "termina una pesadilla que empezó hace cinco años". Además ha recalcado que por ella ya no sufre, y que a ella no le hacen daño. "Lo que me hace daño es ver a mi madre mal o tener que asustarme porque vaya una ambulancia a casa de mi madre", ha recalcado Campanario.

"Este es un país democrático, aquí no hay plazas públicas para lapidar, si ese hubiera sido el caso nos lo hubieran hecho", ha manifestado María José Campanario. Además, la andaluza ha recriminado que en la operación Karlos sólo ha salido su ficha policial y había más gente imputada.



Campanario considera que la prensa ha manipulado parte del sumario, como "algunas conversaciones que se han cortado por donde han interesado". "A mucha gente le hubiese gustado verme entrar en prisión y lo puedo entender por tal y como se ha visto este tema desde fuera", afirma Campanario.

Uno de los peores tragos que le ha acarreado a Campanario su implicación en el caso ha sido el tener que decirle a su hija "que su madre no va a ir a la cárcel", según ha afirmado la esposa del diestro Jesulín de Ubrique.