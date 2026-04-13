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¿Qué papel han tenido los hospitales de Canarias en la misión Artemis II de la NASA?

Una delegación de la agencia estadounidense ha visitado las islas para comprobar sus instalaciones y agradecer su colaboración.

Cámara hiperbárica de un hospital de Canarias

¿Qué papel han tenido los hospitales de Canarias en la misión Artemis II de la NASA? | Antena 3 Noticias

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Gracia López
Publicado:

Poseen la única cámara hiperbárica con asistencia médica permanente de toda la Macaronesia, y por ende la única en este lado del Atlántico. Es lo que hace fundamental el papel y la localización del Hospital Universitario de Canarias de Tenerife para la National Aeronautics and Space Administration, es decir para la NASA. Y más en concreto para la misión Artemis II que acaba de terminar y que ha llevado a la Luna a cuatro astronautas.

Antes de la ya histórica noche del 2 de abril, momento en el que comenzó la misión tripulada alrededor de la Luna y más allá de la órbita terrestre desde el Apolo 17, la NASA había establecido contactos con los hospitales de Canarias, gracias a su ubicación en medio del Atlántico.

“Si hubiera habido algún problema en el despegue en el momento en el que sobrevolaban el océano Atlántico, hubieran tenido que amerizar cerca de Canarias. Por eso ya habíamos establecido contactos previos para conocer estas instalaciones”, cuenta James D. Polk, el director médico de la NASA que este lunes ha visitado los dos hospitales de la isla de Tenerife, el HUC y HUNSC, para conocer de primera mano las infraestructuras de ambos centros.

Polk ha asegurado que están "impresionados con la cámara hiperbárica, aunque buscamos mucho más, hospitales con buen servicio de emergencias, traumatología por si los astronautas sufrieran algún problema, cirugía pero ante todo esa cámara hiperbárica por si la cápsula sufriera alguna pérdida de presión”.

Clave para emergencias espaciales en misiones tripuladas

Esta herramienta es la única cámara hiperbárica hospitalaria que hay en toda la región de la Macaronesia. De ahí su vital importancia en esta y en futuras misiones de la NASA, tal y como ha destacado su director médico. Permite aumentar los niveles de oxígeno en sangre y tejidos mediante respiración de oxígeno puro a alta presión. Además se utiliza para acelerar la cicatrización o embolias gaseosas.

En esa función es en la que adquiere importancia para estas misiones espaciales, ya que sirve para tratar enfermedades por descompresión. Al respirar oxígeno puro a alta presión, se disuelve el oxígeno en el plasma y ayuda a eliminar burbujas de nitrógeno

Esta colaboración iniciada con esta misión Artemis II tiene planes de futuro. Se prevé que vuelvan a prestar asistencia en futuras operaciones, como la prevista para el verano de 2027.

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