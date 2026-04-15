Caen tres falsas clínicas clandestinas que realizaban tratamientos estéticos en pisos sin control médico

Un sillón de estética en el centro del comedor de una vivienda particular. Es la imagen de una de las tres “clínicas estéticas” clandestinas que la Guardia Civil ha desmantelado en Alicante junto con otras dos en Valencia y Reus. Se instalaban en viviendas o en bajos y captaban a sus clientes en redes sociales donde acumulaban miles de seguidores y anunciaban sus tratamientos a precios muy reducidos.

Ofrecían tratamientos sin cualificación profesional ni autorización sanitaria y empleaban medicamentos sin control médico. Por ejemplo, en los falsos centros estéticos realizaban tratamientos de bótox a 200 euros “cuando su precio en el mercado legal suele oscilar entorno a los 600”. También inyectaban ácido hialurónico o colocaban hilos tensores sin tener ningún tipo de formación.

El ciberpatrullaje destapó el “negocio”

La investigación se originó en agosto de 2025 gracias al ciberpatrullaje que realizan los agentes en las redes sociales. Identificaron varios vídeos donde los investigados ofrecían estos servicios. Les llamó la atención los precios y gracias a esas imágenes lograron identificar a las clínicas y a los miembros de la trama. Se detectó una estructura organizada que operaban en redes sociales y otros canales digitales que “ofrecían tratamientos estéticos sin cualificación profesional ni autorización sanitaria y empleando medicamentos sin control sanitario.”

Distribuían también fármacos

La investigación también ha destapado que la red almacenaba y distribuía fármacos por España, Lituania y Reino Unido. Según los investigadores, un 70% de los envíos eran nacionales. Se ha incautado una gran cantidad de material, entre el que hay 1200 viales de toxina botulínica (bótox) y 382 jeringuillas de ácido hialurónico. En la operación se ha detenido a una persona como cabecilla de la trama y hay 2 investigados más.

La Guardia Civil recuerda que el uso irregular de sustancias como el bótox o el ácido hialurónico puede tener graves consecuencias para la salud.

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