Con los cables al cuello: así viven los vecinos de Villestro, en Santiago de Compostela

Los vecinos de Villestro, una pequeña parroquia situada a las afueras de Santiago de Compostela, están hartos de poner una reclamación tras otra para conseguir que coloquen más altos los cables de telefonía que pasan por una de sus sendas peatonales.

Ya no les convenció la altura elegida cuando los instalaron, pero es que además, tras varios temporales, los cables están cada vez más bajos, y han llegado a desplomarse a menos de dos metros de altura, dejándolos “con los cables al cuello”, según nos indica Antonio López, uno de los vecinos afectados.

"Un auténtico peligro"

Antonio considera que la situación es realmente "grave e insostenible”, y que supone un “auténtico peligro” para todo el que pase por allí: “Mucha gente usa este vial para hacer deporte, para pasear y montar en bicicleta, en monopatín… y cualquiera puede chocar, caer hacia atrás y golpearse en la cabeza. Tener todo esto así es muy peligroso, sobre todo por las noches, porque esta es una zona que aún encima está muy mal iluminada.”

Lo mismo opina otra vecina, Dolores Otero:

"Yo también lo veo muy peligroso. Sobre todo a las horas en las que no hay luz. Por aquí puede pasar cualquiera, no ver los cables, y llevarse un buen golpe”

"Una solución "chapucera"

Después de muchas quejas han conseguido que los levanten un poco, pero de una forma completamente chapucera, atándolos a otros cables más altos, y también a un puente, con cuerdas finas y tiras de plástico. Una solución que no les entra en la cabeza, y que tienen claro que no va a durar mucho tiempo.

"Es una reparación de lo más incomprensible, unos cables atados a una barandilla de un puente. Una cuerda no es ni mucho menos un medio suficiente para una reparación de estas características. Son seis cables los que están colgando, atados al puente y a otro cable que va un poquito más arriba. Yo es que no puedo creerme la solución que le han dado” opina Antonio.

Dolores, por su parte, señala que la solución "es chapucera de todo”, y recuerda que “esto con un temporal o con lluvia fuerte enseguida vuelve a bajarse, y en nada puede estar a ras de suelo otra vez”.

Están convencidos de que esta solución, que les han "vendido” como provisional, va a seguir así, al menos durante muchos meses.

Sin internet

Además, desde que les hicieron ese apaño los han dejado sin internet.

Los vecinos de Villestro están cada vez más molestos y enfadados, y se preguntan cuánto va a durar esta chapuza, y cuánto van a tardar en poder disfrutar de internet en sus hogares.

