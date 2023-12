Sin internet ni teléfono: el problema de que sufren cientos de vecinos en la provincia de Zamora

Cientos de vecinos de San Vicente de la Cabeza y Palazuelo de las Cuevas, en la comarca zamorana de Aliste están desde hace días sin línea de teléfono fijo y sin internet, y la cobertura móvil depende en el lugar del pueblo en el que te encuentres.

Entramos en casa de Priscilo en Palazuelo, tiene 76 años, y nos cuenta que desde hace un mes al descolgar su teléfono fijo no tiene señal. "Para llamar por móvil hay que ir al campo.. al valle o donde sea", nos cuenta.

El problema se ha agravado en la última semana, tanto que el Ayuntamiento de San Vicente tuvo que cerrar porque sin conexión "no pueden dar servicio" y su alcalde, Fernando González está desesperado. Dicen que ha sido la compañía la que ha cortado el servicio. "Según ellos hay una normativa europea que en 2024 había que sustituir la línea de cobre, 2024 estamos en 2023, pedimos que nos lo mantengan hasta que llegue la fibra", explica el regidor.

Solicitud de baja

Los vecinos nos cuentan que les llegó un mensaje en el que decía que habían tramitado la solicitud de baja, "yo no había pedido ninguna baja", justifica.

Este domingo, los miembros de ambos consistorios se han reunido para saber cómo actuar en caso de emergencia, teniendo en cuenta que la mayor parte de los habitantes tienen más de 75 años. "Estar disponible las 24 horas, por si algún vecino tiene algún problema llevarlo al centro médico porque como no se puede comunicar", dice Jose Fernández, alcalde pedáneo de Palazuelo de las Cuevas. "Los vecinos quejas por todos los lados, porque no pueden hablar con el médico, con nadie, ni con nadie", cuenta Domingo.

Nos acercamos hasta el bar en San Vicente, allí desde hace 45 años tienen un teléfono público donde todavía unos seis vecinos se acercaban hasta esta misma semana a llamar a algunos familiares. Este problema de comunicación no solo afecta al teléfono también al internet que no permite a José cobrar con tarjeta ni bizum. "Mucha gente viene de fuera cóbrame con tarjeta, no puedo cobrarte", explica.

Se sienten abandonados y defraudados. Creen que con esta falta de comunicación están queriendo acabar con los pocos habitantes que quedan. Tienen la esperanza de que les escuchen y recuperar este servicio tan imprescindible cuanto antes.