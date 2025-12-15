Sanidad y sindicatos sanitarios alcanzan un preacuerdo verbal sobre el Estatuto Marco

Las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación avalan el texto tras las peticiones de retirada formuladas por algunas comunidades autónomas del PP.

Entre los compromisos incorporados, se incluye el establecimiento de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales que se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud.

También se reconocen avances en las jubilaciones parciales para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social.

Además, se abrirá la posibilidad de establecer la jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales. A cambio se suspenderán algunos de los paros del mes de enero que había sido convocados por esos sindicatos (una huelga indefinida que estaba previstacada martes a partir del próximo 27 de enero) pero otros no, como los de los médicos, que no están representados en ese preacuerdo, por lo que, de momento, mantienen su calendario de huelga.

Lo que sí ha permitido este preacuerdo es avanzar en la tramitación del Estatuto Marco.

Creen que volver al texto de 2003 no tiene sentido porque gran parte de la problemática de la que se quejan los profesionales sanitarios se remonta a dos décadas atrás y a un convenio sin actualizar. Retirarlo supondría, por ejemplo, renunciar a las mejoras que se han introducido, desde la reducción de guardias de 24 a 17 horas a las oposiciones cada dos años para acabar con la precariedad. Así que han expresado su respaldo al borrador del nuevo estatuto marco y, con ello, la suspensión de los paros previstos para todos los martes a partir del dia 27 de enero.

Un Estatuto en el que están recogidos los intereses de todos lo sanitarios, incluidos los de los médicos que, sin embargo, siguen insistiendo en que quieren un estatuto propio, además de otras reivindicaciones no contempladas en este preacuerdo, como por ejemplo, que las horas de guardia sean clasificadas como horas extraordinarias, que no se paguen por debajo del precio de una hora ordinaria, y que además computen como tiempo trabajado para la jubilación y y que los mandos intermedios no estén sujetos a incompatibilidades. Demandas, todas ellas, que dicen no están recogidas en ese preacuerdo.

En las próximas horas está previsto haya una reunión sindical para preparar una oferta económica a partir de retribuciones básicas que sí dependen del Gobierno central.

Según Sanidad, las materias que no forman parte del ámbito competencial del Ministerio de Sanidad y que, por tanto, no se incorporan al texto del Estatuto Marco, se abordarán mediante un acuerdo específico.

Y añade que valora de forma muy positiva este preacuerdo, que demuestra que el diálogo social es el camino para mejorar las condiciones laborales del personal sanitario y fortalecer el Sistema Nacional de Salud.

Los sindicatos médicos sin embargo, dicen que no están dispuestos a parar y mantienen, por el momento, la convocatoria de huelga para los días 14 y 15 de Enero

