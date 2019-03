Buscan a una niña de 13 años retenida por un joven que asegura estar enamorado

CUMPLIÓ 13 AÑOS CUANDO YA SE HABÍA IDO DE CASA

Los padres no tienen noticias de la menor desde el pasado 11 de diciembre. Creen que se ha ido obligada por un joven once años mayor que ella, quien les envía fotos de ambos en actitud cariñosa, y les dice que Salih se encuentra bien. Sin embargo, no les deja hablar con la menor, al cual, según la madre, se fue de casa sin coger siquiera ropa y documentación.