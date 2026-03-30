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Buscan a un hombre desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Germán Tegaday, de 47 años, mide 1,75 metros y de ojos marrones, lleva desaparecido desde el viernes.

Buscan a un hombre desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Buscan a un hombre desaparecido en Las Palmas de Gran CanariaPolicía Nacional

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María Sáez
Publicado:

Las autoridades de Las Palmas de Gran Canaria buscan a German Tegaday, un hombre de 47 años desaparecido desde el pasado viernes 27 de marzo en la capital grancanaria.

El desaparecido mide alrededor de 1,75 metros, tiene el pelo rapado y los ojos color marrón, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias. De la misma manera, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha proporcionado un cartel para ampliar su alcance y facilitar su identificación, difundido a través de su página web y sus redes sociales.

Tegaday fue visto por última vez hace tres días, aunque las autoridades no han detallado en qué lugar ni en compañía de quién se encontraba. en este tipo de situaciones, la Policía Nacional ha aclamado a la ciudadanía su colaboración, que apunta ser esencial en este tipo de casos.

Un operativo de búsqueda ha sido desplegado por los alrededores de la zona para alertar de cualquier signo de vida o su paradero. Se insta a llamar al número 091 en caso de disponer de cualquier tipo de información sobre el desaparecido que pudiera ser útil a la policía.

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