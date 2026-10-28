Efemérides de hoy 28 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 28 de octubre?

El 28 de octubre de 2011, la NASA, en colaboración con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, lanza al espacio el satélite Suomi NPP. Este dispositivo es un sistema híbrido capaz de combinar la observación climática a largo plazo con la predicción meteorológica a corto plazo en una única plataforma.

Al satélite le instalaron cinco instrumentos científicos de alta vanguardia: el VIIRS (“Visible Infrared Imager Radiometer Suite”), capaz de medir la temperatura de los océanos, el movimiento de las nubes y localizar incendios activos; el CrIS (“Cross-track Infrared Sounder”), que emite perfiles tridimensionales milimétricamente precisos de la temperatura, presión y humedad atmosférica; el ATMS (“Advanced Technology Microwave Sounder”), radiómetro de microondas que observa las condiciones de las tormentas; el OMPS (“Ozone Mapping and Profiler Suite”), que monitoriza el estado de la capa de ozono global; y el CERES (“Clouds and the Earth’s Radiant Energy System”), que mide el balance de la energía solar que la Tierra recibe y emite.

Un 28 de octubre, pero de 1974, nace Joaquin Phoenix, actor estadounidense. Tercero de cinco hermanos, sus padres se unieron al culto tras el nacimiento de su hermano mayor, River, lo que provocó que Joaquín naciera en Puerto Rico debido a que sus progenitores se encontraban en una “misión espiritual”; abandonarían la secta en 1977. Gracias a los contactos de su madre, que era secretaria en la NBC, tanto él como sus hermanos se iniciaron en el mundo de la actuación adoptando seudónimos relacionados con la naturaleza: River, Rain, Liberty y Summer. Él sería “Leaf” (Hoja). Su hermano mayor, River, se convertiría en una estrella de cine adolescente mundial, pero la tragedia llegaría a su familia tras la muerte de este en 1993 a causa de una sobredosis.

Joaquin Phoenix es considerado como uno de los mejores actores de su generación. Entre sus papeles más destacados se encuentran: el emperador Cómodo en “Gladiator” (2000), Theodore en “Her” (2013) o el Joker en su película homónima de 2019, por la que ganaría el premio Oscar a mejor actor.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 28 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 28 de octubre?

1848.- Se inaugura en España la primera línea de ferrocarril, que une las localidades de Barcelona y Mataró.

1886.- El presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland, inaugura la estatua de la Libertad de Nueva York.

1900.- Se funda en Barcelona (España) el Real Club Deportivo Español.

1924.- Francia reconoce al gobierno de la Unión Soviética.

1944.- Se inaugura en La Coruña (España) el Estadio Municipal de Riazor.

1958.- Es elegido papa, en el cuarto día de cónclave, el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, que toma el nombre de Juan XXIII.

1977.- Queen lanza el álbum "News of the World".

1998.- El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales determina que Pinochet, detenido de forma preventiva en una clínica londinense, goza de inmunidad en su condición de antiguo jefe de Estado.

2013.- En España mueren seis mineros en el pozo Emilio del Valle de Llombera de Gordón (León), por un escape de gas.

2022.- El Tribunal Supremo cierra definitivamente el "caso Bankia".

2024.- España hace historia en el fútbol al ser el primer país del mundo que gana el balón de oro masculino (Rodrigo Hernéndez, Rodri) y el femenino (Aitana Bonmatí) el mismo año.

¿Quién nació el 28 de octubre?

1866.- Ramón María del Valle Inclán, escritor español.

1906.- Ramón Rubial, presidente del PSOE.

1931.- Analía Gadé, actriz argentina.

1943.- Charo López, actriz española.

1962.- Carmelo

1963.- Eros Ramazzotti, cantante italiano.

1978.- Marta Etura Palenzuela, actriz española.

¿Quién murió el 28 de octubre?

1999.- Rafael Alberti, poeta español.

2011.- Juan María Bandrés Molet, político español.

2013.- Tadeusz Mazowiecki, político y ex primer ministro polaco.

2022.- Jerry Lee Lewis, músico estadounidense.

2023.- Matthew Perry, actor estadounidense.

2024.- Kazuo Umezu, dibujante japonés de manga.

2024.- Maruja Vieira White, escritora colombiana.

¿Qué se celebra el 28 de octubre?

Hoy, 28 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Animación.

Horóscopo del 28 de octubre

Los nacidos el 28 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 28 de octubre

Hoy, 28 de octubre, se celebra san Judas Tadeo.