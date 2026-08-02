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Detenido por robar dos coches en el aeropuerto de Palma y conducir sin carné

Un hombre ha sido detenido tras robar presuntamente dos vehículos en el aeropuerto de Palma durante el mes de julio. Además, el arrestado condujo sin permiso de conducir y causó daños en uno de los coches.

Aeropuerto de Palma

Aeropuerto de Palma Agencias

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Anna Martín
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido este jueves a un hombre por presuntamente robar dos vehículos del aparcamiento del aeropuerto de Palma.

El detenido habría aprovechado que los coches se encontraban abiertos para cometer los robos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota de prensa.

Además de la sustracción de los vehículos, el arrestado los condujo sin disponer del permiso de conducir y causó daños en uno de ellos.

Los dos robos se produjeron durante el mes de julio. El primero tuvo lugar a principios de mes, cuando el investigado fue visto merodeando por la zona del aparcamiento con la intención de localizar algún vehículo que pudiera sustraer.

El segundo se produjo a mediados de julio en las mismas instalaciones y siguiendo el mismo 'modus operandi'.

Lo intentó con un tercer coche

Asimismo, el hombre habría intentado hacerse con un tercer vehículo, aunque los turistas que lo habían alquilado lo sorprendieron manipulándolo. En ese momento, el individuo pidió disculpas y aseguró que se había tratado de un error.

Los investigadores realizaron las gestiones necesarias hasta identificar al presunto autor de los hechos, por lo que establecieron un dispositivo para su localización y detención.

Finalmente, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional lo localizó este jueves y procedió a su arresto.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional en el aeropuerto continuó con la investigación y comprobó que el detenido carecía de permiso de conducir y que había ocasionado daños en uno de los vehículos.

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