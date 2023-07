Se busca farmacéutico rural en Alcocer para no tener que cerrar tras 150 años de servicio

Intentan evitar que la farmacia eche el cierre por jubilación. A la titular de esta farmacia familiar le ha llegado el momento de jubilarse y, por el momento, no encuentra a nadie para traspasar el negocio que es rentable y da trabajo a dos personas de Alcocer.

Si no se encontrara a ningún interesado en la farmacia, sus vecinos tendrían que desplazarse 12 kilómetros hasta Sacedón, el pueblo más cercano. Algo que no quieren ni imaginar que ocurra ya que la mayor parte de la población tiene edad avanzada y muchos ni siquiera tienen medio de transporte para desplazarse.

Servicio esencial

"Estamos haciendo todo lo posible para que la farmacia no cierre, no nos podemos permitir perder este negocio que presta un servicio esencial al pueblo y a la comarca, y que además sirve a la residencia de mayores de la localidad", explicaba el alcalde de Alcocer, Borja Castro, preocupado por la situación.

La farmacia ha sido propiedad de la familia de la actual propietaria desde hace más de 150 años. Desde 1918 hasta hoy no han dejado de abrir ni un solo día excepto los domingos atendiendo no solo a los vecinos de Alcocer también los de los pueblos de alrededor entrono a los embalse de Entrepeñas y Buendía en la provincia de Guadalajara. Sagrario que ha solo la titular desde hace 24 años comenta que no buscan hacer negocio con el traspaso y que será en unas condiciones muy ventajosas, "porque lo que quieren es que se continúe con la prestación del servicio que además para su familia tiene un especial valor sentimental".

La farmacia tendría que cambiar de ubicación pero ya hay vecinos, como Carmen, dispuestos a alquilar a los nuevos farmacéuticos un local. Lo importante incida es que el Alcocer no se quede sin este servicio esencial. Alcocer tiene bares y restaurantes, hoteles, supermercados. Los jóvenes no ven un futuro en el pueblo si se queda sin farmacia.