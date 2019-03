Bretón pide quedar en libertad para buscar a sus hijos

José Bretón asiste al registro de la finca. Ha cambiado su imagen tras cortar su pelo prácticamente al cero. Parece ser la respuesta a su queja constante del calor que pasa en prisión. El rastreo de Las Quemadillas le permite pasar horas en contacto con los policías encargados del caso.

En uno de esos momentos, Bretón ha vuelto a desafiarles. "Si me sacáis de aquí os llevo a donde estén los niños", les ha dicho. "¿Vivos o muertos?", fue la respuesta de los agentes, El padre de Ruth y José guardó silencio. No parecía un intento de confesión, más bien un reproche a los policías por no encontrar a los pequeños. Su abogado niega esa conversación.

"Él está completamente tranquilo y lo único que dice es que quiere su libertad para buscar a sus niños", matiza Baldomero Sánchez de Puerta, de su equipo de abogados.

Sin progresos en la búsqueda de los pequeños, el caso Bretón sí avanza en su recorrido judicial. Cinco familiares de la madre de los pequeños tienen ya una orden de alejamiento de Rafael, hermano de José Bretón, y de sus tres hijos, menores de edad. Es consecuencia de actos como la protesta realizada frente a su casa: el acoso a la familia paterna, a los que reprochan saber más de lo que cuentan sobre el paradero de Ruth y José.

"Por una parte sorprendido, porque yo no he estado nunca en esa casa", responde Juan David López, primo de la madre de los niños desaparecidos

Familiares y amigos de la madre se han manifestado en protesta tras ser imputados por coacciones. En la finca los rastreos continuarán hasta el próximo viernes. Si no aparece rastro alguno de los pequeños, el abogado de Bretón pedirá que quede en libertad.