Las intensas lluvias registradas en la provincia de Cádiz durante la jornada del lunes obligaron a activar un complejo operativo de emergencia en Chiclana de la Frontera, donde cuatro personas, dos adultos y dos menores, quedaron atrapadas durante varias horas por la repentina crecida del río Iro. El rescate, que se desarrolló sin que se produjeran daños personales, se prolongó durante la noche y requirió la intervención coordinada de varios medios terrestres y acuáticos.

Según la información oficial facilitada por el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, el aviso se recibió en torno a las 20.20 horas del lunes 2 de febrero. Las cuatro personas se encontraban a pie en la zona rural de la Finca Las Mesas, junto al circuito de motocross de la carretera CA-389, cuando el aumento del caudal del río les impidió continuar su camino y regresar a una zona segura.

Así lograron rescatarlos

El operativo fue asumido por efectivos del parque de bomberos de Chiclana, que trabajaron sobre el terreno hasta pasadas las 22.20 horas. En total participaron seis bomberos y cuatro vehículos especializados, entre ellos una autobomba urbana pesada, una autobomba rural pesada, un vehículo de rescate ligero y un vehículo de mando, lo que da idea de la complejidad del dispositivo desplegado en un entorno rural afectado por el agua.

Uno de los aspectos clave de la intervención fue el uso combinado de una embarcación del equipo de rescate acuático del parque de bomberos de Cádiz y una retroexcavadora, aportada por un maquinista de la zona que colaboró de forma decisiva. Gracias a este vehículo pesado fue posible cruzar el río con seguridad y permitir que los atrapados se subieran a la máquina para ser trasladados hasta un punto seguro, fuera del alcance de la corriente.

Desde el Consorcio se ha querido subrayar que las personas auxiliadas no se encontraban ni en el interior de una vivienda ni dentro de un vehículo, sino que estaban desplazándose a pie cuando se vieron sorprendidas por la rápida subida del nivel del agua, una circunstancia que se repite con frecuencia en episodios de lluvias intensas como los vividos estos días.

En el lugar del rescate también colaboró personal de la Guardia Civil, que apoyó las labores de seguridad y coordinación durante toda la intervención. El suceso se saldó finalmente sin heridos, aunque vuelve a poner de relieve el riesgo que entrañan las crecidas repentinas en cauces y zonas rurales durante episodios de fuertes precipitaciones, así como la importancia de extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios en áreas próximas a ríos y arroyos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.