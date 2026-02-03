Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Temporal

Un complicado rescate en Chiclana: cuatro personas atrapadas por la crecida repentina del río Iro

Bomberos del parque de Chiclana desplegaron un operativo nocturno con embarcación y maquinaria pesada para auxiliar a dos adultos y dos menores sorprendidos por la subida del caudal en una zona rural.

Rescate en Chiclana

Cuatro personas salvadas tras quedar atrapadas por la crecida del río Iro | Bomberos de Cádiz

Publicidad

Eva Braña
Publicado:

Las intensas lluvias registradas en la provincia de Cádiz durante la jornada del lunes obligaron a activar un complejo operativo de emergencia en Chiclana de la Frontera, donde cuatro personas, dos adultos y dos menores, quedaron atrapadas durante varias horas por la repentina crecida del río Iro. El rescate, que se desarrolló sin que se produjeran daños personales, se prolongó durante la noche y requirió la intervención coordinada de varios medios terrestres y acuáticos.

Según la información oficial facilitada por el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, el aviso se recibió en torno a las 20.20 horas del lunes 2 de febrero. Las cuatro personas se encontraban a pie en la zona rural de la Finca Las Mesas, junto al circuito de motocross de la carretera CA-389, cuando el aumento del caudal del río les impidió continuar su camino y regresar a una zona segura.

Así lograron rescatarlos

El operativo fue asumido por efectivos del parque de bomberos de Chiclana, que trabajaron sobre el terreno hasta pasadas las 22.20 horas. En total participaron seis bomberos y cuatro vehículos especializados, entre ellos una autobomba urbana pesada, una autobomba rural pesada, un vehículo de rescate ligero y un vehículo de mando, lo que da idea de la complejidad del dispositivo desplegado en un entorno rural afectado por el agua.

Uno de los aspectos clave de la intervención fue el uso combinado de una embarcación del equipo de rescate acuático del parque de bomberos de Cádiz y una retroexcavadora, aportada por un maquinista de la zona que colaboró de forma decisiva. Gracias a este vehículo pesado fue posible cruzar el río con seguridad y permitir que los atrapados se subieran a la máquina para ser trasladados hasta un punto seguro, fuera del alcance de la corriente.

Desde el Consorcio se ha querido subrayar que las personas auxiliadas no se encontraban ni en el interior de una vivienda ni dentro de un vehículo, sino que estaban desplazándose a pie cuando se vieron sorprendidas por la rápida subida del nivel del agua, una circunstancia que se repite con frecuencia en episodios de lluvias intensas como los vividos estos días.

En el lugar del rescate también colaboró personal de la Guardia Civil, que apoyó las labores de seguridad y coordinación durante toda la intervención. El suceso se saldó finalmente sin heridos, aunque vuelve a poner de relieve el riesgo que entrañan las crecidas repentinas en cauces y zonas rurales durante episodios de fuertes precipitaciones, así como la importancia de extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios en áreas próximas a ríos y arroyos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Herida muy grave una mujer con huesos rotos y quemaduras tras sufrir una agresión en su casa de Sevilla la Nueva, Madrid

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112

Publicidad

Sociedad

Miles de pakistaníes hacen cola para solicitar el certificado de antecedentes penales.

Siguen las colas en el consulado de Pakistán en Barcelona para pedir el certificado de antecedentes penales: "Es una oportunidad"

Rescate en Chiclana

Un complicado rescate en Chiclana: cuatro personas atrapadas por la crecida repentina del río Iro

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno

Suspendidas las clases presenciales en Andalucía este miércoles por el temporal

Presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Angela Claverol
Denuncias cáncer

La Fiscalía de Andalucía archiva las denuncias de cribado de cáncer de mama al no haber indicio penal de altos cargos

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 3 de febrero de 2026

Inundaciones en Jerez.
Temporal

Vecinos desalojados de Jerez denuncian saqueos de dinero, joyas y relojes en sus viviendas inundadas

Alrededor de 150 personas permanecen desalojadas de sus viviendas en Jerez de la Frontera tras la crecida del río Guadalete. Muchos de ellos denuncian robos en sus domicilios inundados.

Rafael Escudero
Accidentes ferroviarios

Rafael Escudero, sobre la situación ferroviaria en España: "Son las consecuencias de años con políticas erróneas"

El portavoz de SEMAF analiza en las Noticias de la Mañana de Antena 3 Noticias la actualidad de la situación ferroviaria en nuestro país.

Tren de Rodalies

Una nueva incidencia de Adif paraliza por completo el servicio de Rodalies en Barcelona

Revuelta de Toledo

Efemérides de hoy 3 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 3 de febrero?

Vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca

La justicia considera como accidente laboral las secuelas que sufre una docente catalana por una vacuna defectuosa contra el covid

Publicidad