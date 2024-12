La becaria que denunció a Nacho Cano niega haberle chantajeado a cambio de su silencio

"Desearía que nada de esto estuviera pasando, ni por mí ni por nadie". Es la única respuesta que Lesly Guadalupe ha querido dar a los periodistas a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Minutos antes había negado ante la juez haber intentado extorsionar al equipo de Nacho Cano a cambio de no denunciarles una vez que habían puesto fin a su beca en España. Tras añadir ante los periodistas que fue apartada de su formación en el musical Malinche por una discapacidad en su mano izquierda, Lesly ha comenzado a cantar. "Vaya pesadilla. corriendo, con una bestia detrás", entonaba ante los micrófonos.

Oír a la becaria que denunció a Nacho Cano cantando la canción "Lucha de gigantes", de Antonio Vega, no ha sorprendido a los periodistas. Ya lo hizo hace unas semanas en ese mismo lugar, cuando declaró en otro juzgado por la denuncia contra Nacho Cano que la ha hecho famosa en España. Pero al margen de su repetido espectáculo ante las cámaras, lo importante era lo que había pasado dentro del juzgado 22 de Plaza de Castilla. Ante la jueza ha negado haber amenazado al equipo que la trajo a España para una beca de formación y, según su versión, sólo había intentado negociar un despido improcedente.

Mensajes de WhatsApp

El origen de esta denuncia son unos mensajes de WhatsApp que Lesly habría intercambiado con Susana J, una de las colaboradoras de Nacho Cano investigadas junto al artista. "Hablé con mi abogado y me dijo que sí podía demandarlos por negligencia, discriminación, maltrato psicológico, privación de libertad en el hostal, entre otras cosas", señalaba la becaria en uno de los mensajes a los que ha tenido acceso Antena 3 Noticias. "Solicito como gratificación de daños y perjuicios: Una carta de recomendación por Nacho Cano. 5.350 euros depositados en la cuenta de mi madre en México. Y mi estadía pagada junto con las comidas en un hotel u hostal hasta el 15 de enero", añade supuestamente en el mismo mensaje. Estas conversaciones han sido entregadas en el juzgado por los abogados de Nacho Cano.

"Mi abogado dice que esta petición les saldrá mucho más barato que un juicio, aparte de manchar su imagen", señalaría al final del mensaje, que no obtiene respuesta por parte de la colaboradora de Cano con la que mantenía esta conversación. Esa petición se produce tras un largo intercambio de mensajes en los que Susana J. intenta quedar con ella para que recoja sus cosas del hostal donde estaba alojada y que cogiera un avión de vuelta a México. Lesly Guadalupe, por su parte, explica a su interlocutora lo importante que era para ella la oportunidad de su formación en el musical Malinche y su deseo que poder quedarse en España para buscar trabajo y no volver a su país con las manos vacías.

Dos procesos judiciales

Los abogados de Nacho Cano han señalado, tras la declaración de la denunciada, que no hubo despido alguno y que no podría haberse debido a esa minusvalía en su mano izquierda porque ya era conocida cuando la seleccionaron para venir a formarse a España. Cano siempre ha señalado que decidieron prescindir de ella por supuestos problemas de convivencia con el resto de becarios.

Esta causa por supuestas amenazas en la que se investiga a Lesli Guadalupe es diferente a la que se sigue en otro juzgado contra Nacho Cano y tres de sus colaboradoras por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. En ese proceso Cano llegó a ser detenido por la Policía tras ser citado en comisaría para tomarle declaración y se inició tras una denuncia de la becaria en la que señala que el equipo de Nacho Cano les indicó cómo pasar el control de inmigración en España como turistas, sin señalar que venía a estudiar, y añadir que en ocasiones trabajaban como sustitutos de bailarines del musical.

Cano declarará el 13 de enero

La jueza que investiga a Nacho Cano dio un impulso al caso esta misma semana. Tras rechazar la petición de los abogados de Nacho Cano para que archivara las investigaciones, ha citado al artista y a tres colaboradoras del equipo de Malinche para que declaren el próximo 13 de enero. Lo harán en condición de investigados, la misma situación en la que se encontraban desde el comienzo del proceso judicial.

"Quiero llegar a una negociación competente a todo el esfuerzo personal y laboral que estoy padeciendo por sus decisiones precipitadas y agresivas", señalaba Lesly en otro de los mensajes de WhatsApp. Para añadir más adelante: "Solicito la carta de recomendación de Nacho Cano y los 6.000 euros. Llegando a ese acuerdo yo no procedo legalmente, ni me acuerdo que existen". Lo que vino después ya lo sabemos: tras denunciar a Nacho Cano, el equipo legal del músico le ha denunciado a ella por intento de extorsión. "Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz", seguía cantando ella ante los periodistas la canción de Antonio Vega antes de alejarse de los juzgados.

