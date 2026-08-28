Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

CRISIS MIGRATORIA

Banderas y claveles como símbolos de unidad y paz protagonizan un día más de protestas en Ceuta

La marcha de este viernes se ha convocado emulando a la famosa revolución de los claveles portuguesa: quieren revertir la situación desde el pacifismo.

Ceutíes arrojan claveles ante la Delegación del Gobierno

Segundo día de protestas en Ceuta: banderas y claveles como símbolo de unidad y pacifismo | Antena 3 Noticias

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

"¡Un caballa nunca se rinde!" y "¡Invasores, expulsión!" han sido algunas de las consignas que han protagonizado este viernes las protestas en Ceuta. Por segundo día consecutivo, las movilizaciones han recorrido la ciudad autónoma, aunque en esta ocasión los convocantes han querido poner el pacifismo y la unidad en el centro de la protesta.

La movilización ha comenzado con el lanzamiento de claveles frente a la Delegación del Gobierno, en una acción que los manifestantes han planteado como un símbolo de protesta pacífica y que recuerda a la Revolución de los Claveles portuguesa.

"¡Invasores, expulsión!"

Alrededor de un centenar de ceutíes han reclamado con esta acción una respuesta del Estado ante la situación que atraviesa la ciudad desde la entrada masiva de migrantes. Durante la concentración también se han escuchado consignas que reclamaban la expulsión de los migrantes de la ciudad.

Este modo de proceder pacífico ha sido una de las insistencias de los organizadores de la protesta. Incluso han avisado previamente de que, ante cualquier altercado o incidente, se avisara inmediatamente a la Policía. Una actitud que se debe a los episodios de tensión registrados durante la jornada del jueves en la playa de Benítez, cuando un grupo de vecinos trató de impedir el reparto diario de comida y agua de Cruz Roja a los migrantes. Posteriormente, algunos de ellos se dirigieron a la playa y destrozaron varias de las estructuras improvisadas utilizadas como refugio por los migrantes. También llegaron a prender fuego a algunas de ellas.

Por tanto, el objetivo de este viernes era organizar una única marcha masiva y coordinada por las principales calles de Ceuta hasta llegar a la playa, escenario de los hechos que el propio Gobierno autonómico ha calificado de "violentos".

Recorrido pacífico sin incidentes

Banderas de España, camisetas de la AD Ceuta, bocinas y pancartas han acompañado el recorrido, en el que se han repetido algunas de las consignas escuchadas durante los últimos días. Entre los carteles exhibidos se podían leer mensajes como "Libertad del uso de armas para las Fuerzas Armadas" o "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

La marcha, que se produce cuando se cumplen cuatro semanas desde la entrada masiva de migrantes, ha dejado también algunos momentos anecdóticos, como el protagonizado por una vecina de avanzada edad de la barriada de Villajovita. Desde su ventana, la mujer ha lanzado flores a los manifestantes, sumándose así de forma simbólica a la jornada de movilización.

Mientras tanto, en las zonas donde permanecen los migrantes, la situación continúa marcada por la falta de recursos y la desesperación. De hecho, en el momento en el que reciben el reparto de alimentos y agua en la playa, una multitud se lanza a por los víveres en un intento desesperado por conseguir comida, llegando incluso a producirse empujones y enfrentamientos entre algunos de ellos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Expulsados a Marruecos once de los doce detenidos por la agresión a varios militares en Ceuta

Varios militares Regulares en Ceuta.

Publicidad

Sociedad

Ceutíes arrojan claveles ante la Delegación del Gobierno

Banderas y claveles como símbolos de unidad y paz protagonizan un día más de protestas en Ceuta

Imagen de archivo de la Policía Nacional

La Policía Nacional investiga en Langreo (Asturias) la difusión de imágenes falsas de 15 jóvenes desnudas generadas por IA

Imagen de archivo de una mujer hablando por teléfono

Prisión para una mujer que estafó 4.630 euros a su compañera de trabajo asegurando falsamente que su hijo había muerto

Varios militares Regulares en Ceuta.
Crisis Migratoria

Expulsados a Marruecos once de los doce detenidos por la agresión a varios militares en Ceuta

Tesoro de Villena
Robo en Villena

Del tesoro de Villena a las monedas de Badajoz: tres robos perpetrados en cuatro meses podrían estar relacionados

Imagen de la Policía Local de Cádiz
Suceso

Un brutal accidente entre un patinete eléctrico y un coche deja una persona muerta de 21 años en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

El servicio de Emergencias 112 recibió varias llamadas y agentes de la Policía Local y un equipo sanitario, que no pudo hacer nada por el joven, se trasladaron hasta la zona.

Muere un excursionista de 26 años al caer por una pendiente en la Vall de Boí, Lleida
Suceso

Muere un excursionista de 26 años al caer por una pendiente en la Vall de Boí, Lleida

Los Bomberos desplazaron un helicóptero de rescate de la Unidad de Medios Aéreos con personal del Grupo de Actuaciones Especiales y un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El hombre desaparecido.

El Centro Nacional de Desaparecidos busca a un hombre desaparecido desde hace un mes en Inca, Menorca

Comidas en compañía

Comidas en grupo para combatir la soledad no deseada: "El ingrediente principal es la compañía"

Imagen de la cámara de vigilancia del bazar donde se ha producido el robo

Un comerciante resulta herido durante un atraco a punta de pistola en Los Palacios

Publicidad