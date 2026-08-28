Banderas y claveles como símbolos de unidad y paz protagonizan un día más de protestas en Ceuta

"¡Un caballa nunca se rinde!" y "¡Invasores, expulsión!" han sido algunas de las consignas que han protagonizado este viernes las protestas en Ceuta. Por segundo día consecutivo, las movilizaciones han recorrido la ciudad autónoma, aunque en esta ocasión los convocantes han querido poner el pacifismo y la unidad en el centro de la protesta.

La movilización ha comenzado con el lanzamiento de claveles frente a la Delegación del Gobierno, en una acción que los manifestantes han planteado como un símbolo de protesta pacífica y que recuerda a la Revolución de los Claveles portuguesa.

"¡Invasores, expulsión!"

Alrededor de un centenar de ceutíes han reclamado con esta acción una respuesta del Estado ante la situación que atraviesa la ciudad desde la entrada masiva de migrantes. Durante la concentración también se han escuchado consignas que reclamaban la expulsión de los migrantes de la ciudad.

Este modo de proceder pacífico ha sido una de las insistencias de los organizadores de la protesta. Incluso han avisado previamente de que, ante cualquier altercado o incidente, se avisara inmediatamente a la Policía. Una actitud que se debe a los episodios de tensión registrados durante la jornada del jueves en la playa de Benítez, cuando un grupo de vecinos trató de impedir el reparto diario de comida y agua de Cruz Roja a los migrantes. Posteriormente, algunos de ellos se dirigieron a la playa y destrozaron varias de las estructuras improvisadas utilizadas como refugio por los migrantes. También llegaron a prender fuego a algunas de ellas.

Por tanto, el objetivo de este viernes era organizar una única marcha masiva y coordinada por las principales calles de Ceuta hasta llegar a la playa, escenario de los hechos que el propio Gobierno autonómico ha calificado de "violentos".

Recorrido pacífico sin incidentes

Banderas de España, camisetas de la AD Ceuta, bocinas y pancartas han acompañado el recorrido, en el que se han repetido algunas de las consignas escuchadas durante los últimos días. Entre los carteles exhibidos se podían leer mensajes como "Libertad del uso de armas para las Fuerzas Armadas" o "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

La marcha, que se produce cuando se cumplen cuatro semanas desde la entrada masiva de migrantes, ha dejado también algunos momentos anecdóticos, como el protagonizado por una vecina de avanzada edad de la barriada de Villajovita. Desde su ventana, la mujer ha lanzado flores a los manifestantes, sumándose así de forma simbólica a la jornada de movilización.

Mientras tanto, en las zonas donde permanecen los migrantes, la situación continúa marcada por la falta de recursos y la desesperación. De hecho, en el momento en el que reciben el reparto de alimentos y agua en la playa, una multitud se lanza a por los víveres en un intento desesperado por conseguir comida, llegando incluso a producirse empujones y enfrentamientos entre algunos de ellos.

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