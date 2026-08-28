Moncloa y el gobierno de Ceuta comparten un llamamiento a la calma tras los altercados de las últimas horas en Ceuta: "No a la violencia"

No hay tregua en Ceuta y una jornada más se han vivido enfrentamientos por la crisis migratoria que está sufriendo la ciudad autónoma. En las últimas horas la Policía ha tenido que cargar contra un grupo de manifestantes que llegó a quemar los enseres de los migrantes que campan en la playa de Benítez. Después extendieron una bandera de España gigante.

Previamente decenas de personas formaron un cordón humano para impedir el paso de dos vehículos de Cruz Roja que pretendían acceder a la zona de la playa del Trampolín, y repartir comida entre los migrantes que sigue allí de forma irregular. Tras la petición de la Policía los vehículos han tenido que abortar su labor.

Ante la gravedad de lo que ha sucedido en las últimas horas el Gobierno de Ceuta ha intentado hacer un llamamiento a la calma a través de sus redes con el siguiente mensaje: "Nunca con violencia, unidos somos más fuertes". En el cartel se puede leer "Ceuta somos todos, no a la violencia, sí a la unión. Ceuta por encima de todo". Hay miedo de que la indignación que se vive estos días la ciudad autónoma derive en conflictos más graves..

Moncloa comparte el llamamiento a la calma y desde la Comisión de Interior en la que este viernes comparece el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska pidió el cese de la violencia. "Llamo a la calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta", ha dicho.

En la misma línea, y en una entrevista en TVE, Ángel Víctor Torres, al frente del mando único en Ceuta ha dicho que "las manifestaciones no pueden ser brotes de xenofobia". "Esto no lleva a ningún lugar, hay que normalizar la situación" "Ayer tuvimos episodios tremendos. No se puede agredir a militares, pero tampoco se puede agredir a otras personas ni a los inmigrantes o impedir el paso de ayuda humanitaria", ha insistido el ministro.

Torres también se ha referido a las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que ha acusado al Gobierno de no poner orden, y le ha dicho que "acepta la crítica" pero se ha preguntado si acaso los populares "están justificando que no se entregue la comida o que se quemen las casetas". "Nosotros no justificamos nada. El ataque a los militares es inaceptable y que caiga todo el peso de la ley sobre los migrantes que lo hicieron, pero tampoco puede ser que no se entregue la comida y en eso el PP tiene que ser contundente: no puede haber violencia por parte de nadie".

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