Ayuso habla por primera vez sobre el caso del hospital de Torrejón: “Cualquier mala práctica será erradicada”

Después de dos días, Ayuso se ha pronunciado por primera vez sobre el caso del hospital de Torrejón de Ardoz. El jueves, preguntada por los periodistas la presidenta de la Comunidad de Madrid, mantenía silencio. Ahora ha decidido romper ese mutismo por su cuenta, en el discurso institucional del día de la Constitución que Sol conmemora cada año en los días previos a la fiesta nacional.

En este acto institucional Isabel Díaz Ayuso ha querido entrar en esta polémica que le atañe directamente, al ser este hospital público y por tanto responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha querido empezar destacando la sanidad pública de la región, “una de las mejores del mundo en la región con mayor esperanza de vida”, y alabando el trabajo de los profesionales que están a su servicio. También defendiendo que la gestión tiene que estar “bajo la batuta de la administración pública” para que “todos seamos atendidos en igualdad de condiciones sin la Visa por delante”, ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso promete contundencia

Sobre el caso de Torrejón de Ardoz, ha aseverado que “cualquier mala práctica será erradicada con contundencia”, que se hará con la información necesaria en la mano, pero “sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia”, priorizando la calidad del sistema sanitario.

También ha querido respaldar a los profesionales de este centro médico, para quienes ha pedido “la máxima confianza”. Asegura que ni los sanitarios ni los pacientes serán tratados diferente por “negocios ni por otros intereses”. Y que para ello ya se ha iniciado una investigación, algo que también ha asegurado este viernes la consejera de Sanidad de la región, Fátima Matute, a través de un comunicado.

En este escrito, Matute ha comunicado que la Dirección General de Inspección ha acudido hasta el centro para seguir estudiando el asunto. Buscan recabar información con los profesionales sanitarios sobre el uso del material quirúrgico.

Sobre las listas de espera, para la consejera de Sanidad la evolución de los tiempos de espera a lo largo de este año ha sido “satisfactoria”, ya que las tres listas de espera -consultas, quirófano y diagnósticos- demuestran una tendencia de mejora. Además alegan que la plantilla se ha incrementado en el último año un 2,8%.

