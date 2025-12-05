La jueza abre juicio oral contra el único acusado de la muerte de Esther López en Traspinedo

El 5 de febrero de 2022, las autoridades encontraron el cuerpo de Esther López en una cuneta de la carretera VP-2303 junto a sus pertenencias. Según los escritos de acusación, aquella noche la joven de 35 años salió con unos amigos, y no quiso regresar a casa porque había consumido alcohol y drogas. Por lo que un amigo, Óscar, le ofreció quedarse en su casa.

Según las acusaciones discutieron y Esther se marchó andando mientras que Óscar la siguió con el coche y, a unos 40 kilómetros por hora, la atropelló por detrás. Defienden que a pesar de la lesiones no murió, y que si hubiese recibido atención médica estaría con vida.

Óscar S.M., es el único investigado y se le acusa de la muerte de la joven de 35 años. Este viernes, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha decidido abrir un juicio oral contra él, con jurado popular. Además de acusarle de un delito de asesinato (artículo 139 del Código Penal), también lo hace por subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.

El auto de la jueza fija una fianza de 230.000 euros "en concepto de autor y responsable directo de los hechos". De momento, la Fiscalía ha solicitado una pena de 18 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía. Cabe recordar que el acusado permanece en libertad. No obstante, la hermana de Esther López y los padres, las dos acusaciones particulares personadas, califican los hechos como un delito de asesinato. En cambio, la defensa del acusado demanda el sobreseimiento.

La Fiscalía también solicita el pago de 100.000 euros a cada uno de los progenitores de la víctima, así como 80.000 euros a su hermana, en concepto de responsabilidad civil.

Del mismo modo que toda la instrucción, es decir escritos de calificación de las partes, la documentación de las diligencias no reproducibles, todos los informes periciales aportados por las partes, los informes del médico forense y los aportados por la Guardia Civil, se traslada a al Audiencia Provincial de Valladolid. Esta fijará la fecha del juicio. Ambas partes cuentan con 15 días para personarse ante la Audiencia Provincial y solicitar los testimonios que usarán en el juicio oral.

Los hechos

El Ministerio Público respalda lo que exponen las acusaciones, que el 13 de enero de 2022, Esther al no querer dormir en el domicilio de sus padres aceptó la petición de Óscar de pasar la noche en la casa familiar vallisoletana de Traspinedo. Una vez allí, surgió una discusión, de la cuál se desconoce el motivo, y obligó a Ester a abandonar la vivienda.

Tras esto el acusado cogió su coche, marca Volkswagen T-ROC, alcanzándole por la espalda a unos 40 km/h. Para Fiscalía el atropello fue intencionado y con un objetivo: matar. Sin embargo, la víctima solo sufrió lesiones. Ante esto, la acusación pública establece que fueron lesiones no mortales, y que Esther hubiera sobrevivido si hubiese sido atendida.

La Fiscalía subraya que la causa de la muerte fue un shock multifactorial. Además añade que cuando el acusado, Óscar S.M., observó que estaba muerta ocultó el cuerpo sin vida en su maletero junto a sus pertenencias, y cuando fue posible lo dejó en la cuneta donde fue encontrada el 5 de febrero del mismo año.

Un día después, el 13 de enero de 2022, en torno a las 13:00 horas, el acusado lavó el coche. Además, intentó borrar, sin éxito, todos los datos guardados en el sistema de su vehículo los días 1 de febrero y 2 de abril del mismo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.