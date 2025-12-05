Encuentran a dos hermanos muertos en un domicilio de Ribadeo, Lugo

Los cuerpos sin vida de dos hermanos han sido localizados en la localidad lucense de Ribadeo. Según han detallado fuentes conocedoras del caso a Europa Press, los vecinos dieron la voz de alarma tras varios días sin verles. Todo apunta a que los dos varones llevaban varios días muertos.

La Policía Local y la Guardia Civil se desplazaron hasta el domicilio y se está a la espera de la autopsia para determinar la causa de los fallecimientos. Según Efe, se trata de dos hermanos que vivián solos de 56 y 62 años de edad respectivamente. 'La Voz de Galicia' detalla que ambos eran muy conocidos en la villa ribadense. Uno de ellos hacía descargas en el puerto, mientras que el otro hacía prestaciones asistenciales.

Según fuentes consultadas por dicho periódico, el cuerpo de uno de los hermanos estaba en la planta superior de la vivienda y el del otro en la inferior sin signos de violencia. Los dos llevaban varios días muertos. Sobre las dos de la tarde, se procedió al levantamiento de cadáveres y a su traslado al Instituto de Medicina Legal de Lugo para sus autopsias.

Dicho medio relata que fue un particular el que informó a la Policía Local, sorprendido de que no se viera a los hermanos desde hace varios días ni siquiera para retirar dinero al cajero automático. Un procedimiento que solían hacer a principios de mes. Un agente fue hasta la casa de As Barreiras y observó desde fuera de la ventana queuno de los hermanos estaba aparentemente muerto. Posteriormente, dieron con el otro en la planta superior.

Una mujer muere y su marido fallece después de conocer la noticia

Este suceso llega dos días después de que se conocieran la muerte de una mujer de 51 años en accidente de tráfico y su marido, quien sufrió un paro cardíaco después de ser informado del fallecimiento de su esposa. Todo ello ocurrió en Muíños (Ourense) el pasado miércoles sobre las 22:30 cuando la mujer, quien circulaba por la carretera OU-1205 sufrió una colisión frontal contra una furgoneta conducida por un hombre de unos 40 años.

Según la Guardia Civil, quien realizó un control de alcoholemia, recoge que el hombre arrojó una tasa de 0'64 mg/l en el primer test y 0'58 mg/l en el segundo, el doble del máximo permitido.

El esposo acudió al lugar del accidente a las once de la noche. Allí recibió la noticia y fue entonces cuando, en menos de una hora después, empezó a sentirse indispuesto, desplomándose y sufriendo un paro cardíaco. Los sanitarios trataron de realizarle una reanimación cardiopulmonar y posteriormente se certificó su fallecimiento. Esta tragedia ha dejado huérfano al hijo de la pareja.

