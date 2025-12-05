Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El niño de 4 años asesinado en Almería pudo ser víctima de una agresión sexual

La madre de la víctima y su actual pareja sentimental permanecen en los calabozos de la Guardia Civil por su presunta vinculación con el crimen.

Zona de la costa de Garrucha (Almer&iacute;a) en la que fue encontrado el cuerpo sin vida del menor.

Zona de la costa de Garrucha (Almería) en la que fue encontrado el cuerpo sin vida del menor.Europa Press

Alejandro Lorente
Publicado:

La investigación sobre la muerte violenta de Lucas, el niño de 4 años cuyo cadáver fue encontrado en la localidad de Garrucha(Almería), apunta a que el menor pudo ser víctima de una presunta agresión sexual.

Fuentes cercanas a la investigación han comunicado que el cuerpo del menor presenta signos compatibles con la posibilidad de haber sufrido una agresión sexual, una cuestión que deberá ser ratificada de forma definitiva por los informes forenses de la autopsia que se están llevando acabo, según informa EFE.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avisado de que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Vera (Almería), competente en Violencia sobre la Mujer, acordó el pasado 20 de octubre una orden de alejamiento del hombre detenido por la muerte del niño. La orden de alejamiento se dirigía tanto a la madre como al hijo.

Mientras trascienden estos datos preliminares, los dos detenidos por su presunta vinculación con el crimen , que se tratan de la madre de la víctima, de 21 años, y su actual pareja sentimental, permanecen en los calabozos de la Guardia Civil y "previsiblemente" pasarán a disposición judicial este sábado, según ha adelantado este viernes el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín.

Aunque el subdelegado ha pedido "prudencia" y evitar "especulaciones" sobre la naturaleza de los hechos hasta que termine la instrucción policial, las fuentes consultadas indican que las evidencias recabadas sugieren la existencia de violencia sexual.

Avances en la investigación

El objetivo de los agentes consiste ahora, con la máxima minuciosidad, en concretar la autoría material de esta presunta agresión y el "grado de participación" exacto de cada uno de los arrestados en el homicidio, ya sea por acción directa o por omisión del deber de cuidado y protección del niño.

El caso tuvo lugar tras la denuncia por desaparición interpuesta por el padre del niño, lo que inició un dispositivo de búsqueda que concluyó con el hallazgo del cadáver en una zona cercana a la costa, entre los municipios almerienses de Garrucha y Mojácar.

Según los datos, la madre y su pareja residían actualmente en Vera (Almería), localidad vecina, aunque solían visitar Garrucha a menudo. Además, el hombre detenido contaba con una orden de alejamiento respecto a la madre del niño, una situación que está siendo analizada para la reconstrucción del contexto de la convivencia en el que sucedió el crimen.

El subdelegado del Gobierno ha calificado este incidente de "noticia trágica" y ha mostrado su "pesar absoluto". Asimismo, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ante la difusión de vídeos del menor en redes sociales, advirtiendo sobre las posibles consecuencias legales de la exposición de la imagen de la víctima.

