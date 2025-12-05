Paiporta acoge el homenaje a la ciudadanía que se volcó con la DANA

La Policía Local de Paiporta entrega hoy viernes, 5 de diciembre, distinciones individuales a más de 900 agentes de policía de diversas partes de España en reconocimiento a su valiosa labor en las labores de ayuda y rescate durante la DANA.

El acto ha reunido a más de 1.600 personas, entre policías locales, Guardia Civil, Protección Civil, autoridades municipales y 31 alcaldes de distintos puntos del país. Se ha puesto en valor el trabajo de los efectivos que estuvieron al pie del cañón durante la emergencia, reconociendo la unión, fortaleza y valentía en momentos de gran adversidad.

Durante el homenaje, se ha entregado la medalla de oro a título póstumo a Adolfo Torres, el Guardia Civil que murió ahogado en el retén. Otro de los grandes reconocimientos durante el acto ha sido para reconocer la labor del Chef Andrés junto a Pipo, ambos se encargaron de acoger y dar de comer a los agentes que se movilizaron hasta Paiporta durante la tragedia.

A este reconocimiento se suma la Medalla al Mérito Profesional, que se otorga a título individual a los más de 900 policías locales, agentes municipales y guardia urbana que se desplazaron desde los distintos puntos de la geografía española para ayudar, asistir y proteger a la población más afectada por la DANA. También, y de forma conjunta, a la Policía Local de Valencia y de Elche.

Los asistentes, procedentes de provincias de toda España, como País Vasco, Canarias, Cataluña, Extremadura, Castilla León, Castilla-La Mancha, Navarra; se han reunido en Paiporta para participar en un acto multitudinario, el más numeroso celebrado hasta el momento en honor al trabajo en la emergencia.

