Una vecina de la familia del niño asesinado en Garrucha: "Le escuchamos gritar 'No me pegues'"

El cuerpo del niño de 4 años encontrado muerto en una playa de Garrucha, Almería, presenta "signos de violencia física y sexual". Su madre, de 21 años, y la pareja de esta permanecen detenidos por la Guardia Civil.

El hombre detenido y pareja sentimental de la madre pero no padre biológico del menor tiene en vigor una orden de alejamiento tanto de la mujer como del pequeño, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Tras la detención de ambos han salido a la luz nuevos detalles de varios vecinos o de la familia de la mujer.

"El niño decía 'no ya no, ya no me pegues' decía como si le pegaran o le estaría llamando la atención, no sé bien. Lo que sí se le escuchaba al niño", asegura una vecina a Antena 3 Noticias. Al parecer, las peleas y los gritos eran algo habitual en el domicilio.

Según cuentan los vecinos, las discusiones podrían estar causadas por temas económicos y el niño gritaba que parasen. "También se escuchaban discusiones. Primero se escuchaba una voz adulta que discutía con una pareja, parece que era de dinero", explica.

"Luego se escuchó el niño 'basta ya, basta ya, no me pegues'. Eso es lo que se escuchaba", ha añadido la mujer. La vecina ha explicado que su hijo, quien duerme con ella, le preguntó si estaban pegando al pequeño. "Mi hijo que duerme conmigo dijo 'lo están pegando mamá' y le dije yo que le estarían llamando la atención", recuerda.

La vecina ha confesado cómo se siente tras conocer la noticia. "Como madre es impresionante", ha revelado. "Lo veo doloroso no sé cómo se puede pensar así. Es algo increíble. Es una criatura pequeña que no se puede defender. Cómo pueden hacer esas cosas", ha concluido.

