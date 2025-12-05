Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Almería

Una vecina de la familia del niño asesinado en Garrucha: "Le escuchamos gritar 'No me pegues'"

La vecina asegura haber oído discusiones entre la pareja y cómo el menor pedía que "no le pegaran".

Una vecina de la familia del niño asesinado en Garrucha

Una vecina de la familia del niño asesinado en Garrucha

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

El cuerpo del niño de 4 años encontrado muerto en una playa de Garrucha, Almería, presenta "signos de violencia física y sexual". Su madre, de 21 años, y la pareja de esta permanecen detenidos por la Guardia Civil.

El hombre detenido y pareja sentimental de la madre pero no padre biológico del menor tiene en vigor una orden de alejamiento tanto de la mujer como del pequeño, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Tras la detención de ambos han salido a la luz nuevos detalles de varios vecinos o de la familia de la mujer.

"El niño decía 'no ya no, ya no me pegues' decía como si le pegaran o le estaría llamando la atención, no sé bien. Lo que sí se le escuchaba al niño", asegura una vecina a Antena 3 Noticias. Al parecer, las peleas y los gritos eran algo habitual en el domicilio.

Según cuentan los vecinos, las discusiones podrían estar causadas por temas económicos y el niño gritaba que parasen. "También se escuchaban discusiones. Primero se escuchaba una voz adulta que discutía con una pareja, parece que era de dinero", explica.

"Luego se escuchó el niño 'basta ya, basta ya, no me pegues'. Eso es lo que se escuchaba", ha añadido la mujer. La vecina ha explicado que su hijo, quien duerme con ella, le preguntó si estaban pegando al pequeño. "Mi hijo que duerme conmigo dijo 'lo están pegando mamá' y le dije yo que le estarían llamando la atención", recuerda.

La vecina ha confesado cómo se siente tras conocer la noticia. "Como madre es impresionante", ha revelado. "Lo veo doloroso no sé cómo se puede pensar así. Es algo increíble. Es una criatura pequeña que no se puede defender. Cómo pueden hacer esas cosas", ha concluido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Sociedad

Una imagen en la que se puede leer un cartel pidiendo justicia para Esther López

La jueza abre juicio oral contra el único acusado de la muerte de Esther López en Traspinedo

Una vecina de la familia del niño asesinado en Garrucha

Una vecina de la familia del niño asesinado en Garrucha: "Le escuchamos gritar 'No me pegues'"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Ayuso habla por primera vez sobre el caso del hospital de Torrejón: “Cualquier mala práctica será erradicada”

GUARDIA CIVIL
SUCESOS

Encuentran a dos hermanos muertos en un domicilio de Ribadeo, Lugo

Le queman el pelo a una persona sin hogar
Detenidos

Detenidos dos menores por quemar el pelo a un hombre sin hogar en Benacazón, Sevilla

Zona de la costa de Garrucha (Almería) en la que fue encontrado el cuerpo sin vida del menor.
Niño Garrucha

El niño de 4 años asesinado en Almería pudo ser víctima de una agresión sexual

La madre de la víctima y su actual pareja sentimental permanecen en los calabozos de la Guardia Civil por su presunta vinculación con el crimen.

Homenaje en Paiporta
DANA

Paiporta acoge el homenaje a la ciudadanía que se volcó con la DANA

El Ayuntamiento de Paiporta ha reconocido a más de 900 agentes de policía de toda España por colaborar en las tareas de rescate y auxilio.

Detenidas 20 personas en Valencia por estafar a 200 familias con el método del “hijo en apuros”

Detenidas 20 personas en Valencia por estafar a 200 familias con el método del "hijo en apuros"

Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra.

Encuentran en una fosa séptica de Tarragona el cadáver de un hombre de 50 años desaparecido en 2024

Operación de Asuntos Internos para detener en Valladolid al jefe del Grupo de Estupefacientes

Detenido el jefe de estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga: "Un garbanzo negro"

Publicidad