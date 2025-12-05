Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El abuelo del niño de 4 años asesinado en Almería, roto: "Ese hombre la llevó a hacer una cosa que no era"

El municipio de Garrucha, en Almería, ha guardado un minuto de silencio en memoria de Lucas

Abuelo del niño Almería

La madre del niño de 4 años asesinado en Almería envió un WhatsApp al padre avisándole dónde estaba el cuerpo

Neila Gallego
Publicado:

El padre de la mujer detenida por el presunto asesinato de su hijo ha asegurado que su hija "quería mucho a su hijo". La mujer habría asesinado a Lucas, el niño de 4 años hallado muerto con signos de violencia en Almería.

"Me consta que quería mucho a su hijo", ha afirmado el padre de la joven de 21 años y abuelo del pequeño llorando a las cámaras. "Lo siento, no puedo", ha dicho.

Sin parar de llorar, el abuelo del menor ha señalado a la pareja de su hija como el inductor de los hechos. "Ese hombre con el que vivía la llevó a hacer una cosa que no era", ha añadido.

El municipio de Garrucha, en Almería, ha guardado un minuto de silencio en memoria de Lucas. Al acto han acudido centenares de vecinos, autoridades y familiares para expresar su repulsa por el crimen.

El alcalde, Pedro Zamora, ha trasladado la "consternación" que se vive en la localidad donde las banderas ondean a media asta. "Estamos muy afectados por lo sucedido", ha dicho.

Zamora ha explicado que articuló un dispositivo de búsqueda en el que participó Protección Civil, Guardia Civil y los cuerpos de Policía Local de Garrucha y Vera en cuanto recibió la noticia. "Estuvieron recorriendo toda la playa hasta la altura del límite con Mojácar, donde está el cargadero de mineral. A las once y pico apareció el cuerpo", ha explicado. El aviso de la desaparición lo dio el padre biológico del pequeño.

Detenida la madre y la pareja

La madre del niño dijo a la Guardia Civil donde se encontraba el pequeño. También avisó al padre biológico. "Al padre le envió un WhatsApp" diciéndole que "al niño lo habían metido en una caseta", explica Antonio Fuentes de Protección Civil.

Tras el hallazgo del cuerpo se procedió a la detención de la madre del niño, una mujer de 21 años que se encuentra embarazada. También se detuvo a la pareja, quien tiene una orden de alejamiento con respecto a ella.

Los familiares del pequeño ya habían realizado un llamamiento en redes sociales para pedir ayuda para localizar al menor.

La pareja fue detenida en el límite con el término municipal de Mojácar, frente a una gasolinera. La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, trata de aclarar la supuesta participación de cada uno de los involucrados.

