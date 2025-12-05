Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenidos dos menores por quemar el pelo a un hombre sin hogar en Benacazón, Sevilla

Los menores están siendo investigados por delito de odio y difundir imágenes.

Neila Gallego
Publicado:

Dos menores han sido detenidos por supuestamente quemar el pelo a una persona sin hogar. Los hechos ocurrieron en una plaza de la localidad sevillana de Benacazón.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. Según ha explicado, ambos están siendo investigados por dos tipos de delitos diferentes. El primero se trata de un posible delito de odio vinculado a una situación de aporofobia, es decir, rechazo hacia las personas en situación de pobreza.

El segundo delito que se investiga es la posible difusión de imágenes relacionadas con los hechos. En ese caso, el subdelegado ha señalado que se está valorando también la posible implicación de alguna persona mayor de edad, aunque esta última información aún no ha sido confirmada.

Ambos menores han sido detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que decidirá las medidas a adoptar.

Le queman el pelo

Dos menores agredieron a una persona sin hogar después de quemarle el pelo en plena calle mientras grababan los hechos con un teléfono móvil. En las imágenes, de varios minutos de duración, se observa cómo se burlan de él y continúan pese a que la víctima les pide que se detengan y lo dejen.

Uno de los menores llega a hacerse pasar por Policía, imitando órdenes, mientras el otro continúa quemando el pelo al hombre. Según muestran las imágenes utilizaron un mechero para realizar la agresión.

