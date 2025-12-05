Encuentran en una fosa séptica de Tarragona el cadáver de un hombre de 50 años desaparecido en 2024

Una mujer de 48 años y un hombre de 69 han sido detenidos por los Mossos d’Esquadra por su presunta participación el 14 de julio de 2024 en el homicidio de un hombre de 50 años, que había sido ex pareja sentimental de ella, y la posterior ocultación de su cadáver. La familia de la víctima denunció su desaparición en la comisaría de Viladecans, en Barcelona, varios días después, el 23 de julio.

En ese momento los Mossos d’Esquadra del Vendrell iniciaron una investigación, que se alargó casi un año, por la desaparición sin causa aparente del hombre de 50 años. Los agentes abrieron varias líneas de investigación y fueron aflorando indicios que no dejaban lugar a dudas: habían participado terceras personas, era una desaparición de ámbito criminal. En ese tiempo se localizaron suficientes indicios para determinar que la pareja que ha sido detenida participó directamente en el homicidio.

Ahora, un año y medio después del suceso, el cuerpo ha sido localizado por la policía catalana en una fosa séptica en una casa de Sant Jaume dels Domenys, en Tarragona, en la que vivía el arrestado.

El cadáver apareció año y medio después en una fosa séptica

Fue dos días después de la detención cuando los agentes consiguieron localizar el cadáver, aún pendiente de identificar, en un espacio confinado con atmósfera peligrosa.

Debido a las condiciones del lugar, especialistas equipados de la Brigada Móvil y de la Unidad de Subsuelo ejecutaron esta intervención que comportaba riesgos teniendo en cuenta la posible falta de oxígeno y la presencia de gases tóxicos. El juez de la plaza 5 tribunal de instancia de El Vendrell, que se encargó de dirigir el levantamiento del cadáver, ha acordado prisión provisional , comunicada y sin fianza para el hombre y prisión provisional con fianza para la mujer.

