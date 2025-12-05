Detenido el jefe de estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga: "Un garbanzo negro"

Casi un año de investigaciones por parte del departamento de asuntos internos han dado con indicios suficientes para detener al máximo responsable de la lucha antidroga de la Policía Nacional en Valladolid en una operación contra el narcotráfico que se ha saldado con un total de siete personas detenidas y varios registros en inmuebles de Valladolid capital y de las localidades cercanas de Renedo y Arroyo de la Encomienda. La investigación está bajo secreto de sumario.

El detenido, Luis Fernández Rafael, llevaba varios años ocupando esta jefatura. Su detención, según el jefe de la policía Nacional en Castilla y León ha supuesto un impacto doloroso y una gran sorpresa entre sus compañeros. "Cuando la unidad de asuntos internos ha decidido dar este paso es porque cuentan con abundantes indicios de ciertas conductas", explica, al tiempo que señala que creen que no hay más agentes de policía implicados en esta operación.

Por el momento no ha trascendido qué delitos se le imputan al inspector detenido y si sólo es sospechoso de quedarse presuntamente con parte de los alijos de droga incautados por la policía. En este sentido, explican que existe una cadena de custodia en la que participan varias policías, cuando se incautan sustancias estupefacientes, que en algunos casos se depositan en la Subdelegación del Gobierno en Valladolid y en otros en Madrid, en función de la cantidad de la que se trate, ya que posteriormente se destruye. Sí se se ha adelantado que se ha incoado un expediente disciplinario contra él por una falta grave o muy grave, lo que implica la suspensión de empleo y sueldo que se hará efectiva durante los próximos días.

"Un garbanzo negro en el cuerpo"

El jefe superior de la Policía en Castilla y León, Juan Carlos Hernández Mañueco, en declaraciones ante los medios se ha referido al jefe antidroga como excompañero, así como un "garbanzo negro", al tiempo que asegura que el cuerpo cuenta con unidades y elementos para apartarles porque insistió su conducta, a la vista de los hechos, choca con con los principios y valores de la Policía Nacional, que aseguró continuará con su labor.

Asimismo, explica que el jefe de estupefacientes continúa detenido y señaló que por el momento no hay más agentes implicados. También desvinculó de los hechos que se investigan a su mujer, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Marta Sanz, exparlamentaria de las Cortes de Castilla y León, que señaló desconocía lo que presuntamente estaba haciendo su marido.

