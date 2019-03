Las autoridades malagueñas prohíben 'vocear' el pescado

Pregonar el pescado puede tener sus días contados en Málaga. La prohibición ya existía desde 1985, pero ahora el Ayuntamiento ha elevado de 12 a 300 euros las multas para quienes voceen demasiado alto su mercancía.

"Por pregonar te ponen multa, pero es que es una tradición", comentó una pescadera

Algunos vendedores no se atreven a 'vocear' sus productos;"yo no pregono el pescado por si las moscas", asegura uno de ellos. Pero a otros no les importa tanto la prohibición:"por pregonar te ponen una multa, pero es que es una tradición".

"A mí me gusta más que pregonen. Todo el mundo tiene derecho a vender sus productos, y así nos enteramos de cual está más caro y más barato", comenta un cliente.

Para la aprobación definitiva podrían quedar aún meses ya que lo único que se ha hecho es presentar el texto a la Junta del Gobierno local; quedarían despues de ello las posibles alegaciones y enmiendas. De momento los pescaderos seguirán pregonando su género hasta que la norma entre en vigor.