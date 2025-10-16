Efemérides de hoy 16 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 16 de octubre?

El 16 de octubre de 1998, arrestan a Augusto Pinochet en Londres durante un viaje que había realizado con fines médicos. La detención ocurrió después de que ese mismo día, el juez español Baltasar Garzón, emitiera desde España una orden de arresto al exdictador por su implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas. Las reacciones ante este suceso no tardarían en producirse. Los ciudadanos chilenos, que fueron obligados al exilio tras el golpe de Estado de 1973, comenzaron a concentrarse en los países en los que recibieron asilo. Al grito de ‘asesino’, recordaron a todos los desaparecidos y asesinados durante el golpe militar y posterior dictadura, reclamando la extradición de Pinochet a España para que fuera juzgado. Por otra parte, en Santiago de Chile sus simpatizantes se dirigieron a la embajada de España, calificando la sentencia como una medida ‘colonialista’ y exigiendo que, si Pinochet no era devuelto, los representantes españoles abandonaran el país. La situación generó tensiones en las relaciones internacionales entre Chile, España y Reino Unido.

La detención duraría 503 días. Augusto Pinochet se apoyó en su condición como senador de Chile, lo que le otorgaba inmunidad diplomática, un cargo que se otorgó a sí mismo gracias a la nueva Constitución de Chile que implementó en 1980. Al final el dictador pudo volver a su patria.

Un 16 de octubre, pero de 2004, Leo Messi jugó su primer partido oficial en el F.C. Barcelona. Era la jornada siete de La Liga, el escenario el Estadi Olímpic Lluís Companys, que en ese momento era la casa del RCD Espanyol. Los culés que acudieron al campo para presenciar el derbi barcelonés desconocían que estaban a punto de ver el inicio de una leyenda. En el minuto 82, ganando el Barça por un único gol, el autor del tanto, Deco, era sustituido por un desconocido joven argentino que portaba el dorsal 30. No fue el debut soñado al contar con muy escaso tiempo en el terreno de juego, pero fueron los primeros pasos del que es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 16 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 16 de octubre?

1910.- Primera travesía en dirigible por el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia.

1934.- Mao Zedong y 86.000 seguidores comunistas inician la 'Larga Marcha' a través de China.

1969.- Aprobado el real decreto de creación del Parque Nacional de Doñana (Huelva).

1978.- Karol Wojtyla es elegido Papa y adopta el nombre de Juan Pablo II.

1992.- Rigoberta Menchú, líder indigenista guatemalteca, Premio Nobel de la Paz.

1996.- Una avalancha humana provoca un centenar de muertos en el estadio Mateo Flores de Guatemala, cuando se iba a jugar un partido de fútbol entre Guatemala y Costa Rica.

2002.- Inaugurada la nueva Biblioteca de Alejandría (Egipto).

2008.- El juez Baltasar Garzón se declara competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo y ordena abrir 19 fosas comunes.

2018.- La Fiscalía de El Salvador ordena la detención del expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, por corrupción.

2020.- Decapitado un profesor en Francia por un joven tras mostrar una imagen de Mahoma en una clase sobre libertad de expresión.

2021.- La jueza argentina Servini dicta auto de procesamiento contra el exministro español Martín Villa por la muerte de varias personas entre 1976 y 1978.

¿Quién nació el 16 de octubre?

1854.- Oscar Wilde, escritor irlandés.

1918.- Louis Althusser, filósofo marxista francés.

1927.- Günter Grass, escritor alemán.

1930.- Carmen Sevilla, actriz y cantante española.

1958.- Tim Robbins, actor estadounidense.

1962.- Kenneth Lonergan, cineasta estadounidense.

1984.- Anna Hutsol, activista feminista ucraniana cofundadora de Femen.

¿Quién murió el 16 de octubre?

1959.- George C. Marshall, militar estadounidense.

1994.- Estela Castro, actriz uruguaya.

2000.- Antonio Ferrandis, actor español.

2007.- Deborah Kerr, actriz británica.

2009.- Andrés Montes, periodista deportivo español.

2018.- Roberto Burgos Cantor, escritor colombiano.

2024.- Liam Payne, cantante británico, miembro de One Direction.

¿Qué se celebra el 16 de octubre?

Hoy, 16 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Alimentación.

Horóscopo del 16 de octubre

Los nacidos el 16 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 16 de octubre

Hoy, 16 de octubre, se celebran las santas Margarita María de Alacoque y Eduvigis y los santos Anastasio, Galo y Florentino.