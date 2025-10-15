Terrassa prohíbe adoptar gatos negros hasta después de Halloween

El Ayuntamiento de Terrassa, en Barcelona, prohíbe la adopción de gatos negros hasta después del 31 de octubre, día de la celebración de Halloween.

¿Por qué Terrassa ha adoptado esta decisión de no poder acoger gatos del Centro de Atención de Animales Domésticos de Terrassa)? El Ayuntamiento emite una orden municipal para los centros de acogida que se extenderá hasta noviembre con el objetivo de evitar rituales que puedan causar daño a estos felinos. En concreto, la norma suspende la adopción de estos animales desde el pasado 1 de octubre y se extenderá hasta el 10 de noviembre.

"Con motivo de la llegada del periodo de Halloween y siguiendo el criterio de prudencia aplicado por varias entidades de protección animal, se establece que, de manera temporal y excepcional, el Centro de Animales Domésticos de Terrassa y la protectora colaboradora limitarán las adopciones y acogidas de gatos de color negro entre el 1 de octubre y el 10 de noviembre, con el objetivo de prevenir posibles situaciones de riesgo para estos animales derivadas de supersticiones, rituales o usos irresponsables que pueden producirse durante estas fechas", reza la Instrucción sobre la gestión temporal de adopciones y acogidas de gatos de color negro durante el periodo de Halloween.

El concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Terrassa, Noel Duque Alarcón, explicó las razones de esta medida en un vídeo publicado en sus redes sociales. "Hay un porcentaje de la humanidad, que si no hubiera nacido, mucho mejor. Mientras, vamos intentando prevenir y evitar la crueldad estando muy atentos", escribía el concejal en Instagram.

"Hago este video por un tema bastante tétrico... nos han alertado de que hay quién en Halloween quiere adoptar un gato negro para usarlos con fines rituales o de attrezzo", comienza diciendo Alarcón. "Hemos hecho una instrucción para parar las adopciones y las acogidas de gatos negros en Halloween. Es fuerte (...) Hemos tenido que hacer una instrucción para curarnos en salud. Alucinante", afirma.

La instrucción avisa de que no se autorizan nuevas adopciones y solo se harán en casos debidamente justificados y que tengan "plena garantía de seguridad y un historial fiable" de la persona solicitante.

Finalizado el período de Halloween, el centro "restablecerá el procedimiento ordinario de adopciones y acogidas" y revisará "la efectividad de la medida" para valorar su posible aplicación "en años futuros".

El Ayuntamiento de Terrassa no ha comunicado que tenga registrados rituales de este tipo en la localidad.

