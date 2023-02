Aumentan los 'barrios de autocaravanas' en Palma por los altos precios del alquiler: "Me voy a la Península"

El precio del alquiler en Palma de Mallorca está haciendo que, poco a poco, aparezcan más barrios de autocaravanas. Lo curioso es que estos vehículos no son de turistas, sino que pertenecen a trabajadores que, debido a su delicada situación, se han visto obligados a vivir de esta manera.

Barrios de autocaravanas

Su salario no les permite vivir de alquiler, por lo que han tenido que optar por esta alternativa. Algunos de ellos sacan la electricidad de las placas solares que tienen instaladas en la autocaravana y para acceder a agua potable no tienen más remedio que pedírsela a uno de sus vecinos.

Los afectados aseguran que las condiciones en las que se vive, en apenas ocho metros cuadrados, no son nada agradables y hace que sea "muy duro". Otro de los problemas es el frío que, especialmente en las últimas semanas, es muy difícil de combatir.

Uno de ellos es Juanjo, que cada día tiene que montar y desmontar su cama para poder moverse en el reducido espacio de la que es, por ahora su casa. "Los espacios son muy reducidos", afirma, asegurando que, en algunas ocasiones, le dan "ataques de ansiedad".

Él se dedica a la hostelería, pero únicamente consigue trabajos esporádicos que no le aportan la estabilidad ni la fuerza económica necesarias para poder afrontar el pago de un alquiler. "Yo no vivo aquí porque quiera, sino porque no puedo acceder a una vivienda", explica, "es imposible, en Baleares, ganar 1.000 euros y pagar 700".

El alquiler en Palma, por las nubes

Cada vez, más personas se encuentran en la misma situación, lo que está elevando la recurrencia de imágenes de aparcamientos llenos de estas autocaravanas, de tal manera que se forman barrios móviles. La ordenanza municipal prohíbe permanecer estacionado durante más de diez días en el mismo sitio, por lo que se tienen que ir moviendo de parking en parking.

Cristina es otra de las personas que no encontró una vivienda con un precio asequible. "Me pedían 1.400 euros y no los tengo", lamenta. En Palma, un piso de 60 metros cuadrados cuesta, de media, hasta 837 euros al mes. Una cantidad a la que otros han decidido poner solución yéndose fuera. "Me voy a vivir a la Península porque alquilar aquí es difícil", asevera otro de los afectados.