Varios profesores cortan la A-3 con pupitres en el cuarto día de huelga educativa en Madrid

A primera hora de este lunes, varios profesores han cortado la autovía A-3 a la altura de Moratalaz, en el cuarto día de huelga de la Educación Pública en la Comunidad de Madrid. Los manifestantes han colocado pupitres en la calzada, obligando a detener el tráfico en plena hora punta.

El corte se ha producido en el kilómetro 5 de la A-3, en el ramal de salida hacia la M-30, dentro del término municipal de Madrid, según han indicado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT). La circulación se ha visto muy afectada en una de las entradas principales a la capital.

Delante de una gran pancarta en defensa de la Educación Pública, los profesores han formado una fila con pupitres escolares que ha obligado a los vehículos a detenerse.

Los manifestantes han querido denunciar la "falta de diálogo" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el "maltrato institucional" al colectivo educativo. La Policía Nacional ha intervenido pasadas las nueve de la mañana, hora a la que los manifestantes se han retirado de la zona y la circulación ha vuelto a la normalidad en ese punto de la A-3.

¿Qué demandan?

Entre las principales demandas de los sindicatos figuran la reducción del horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP, y a 22 en Primaria, además de bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad.

También exigen medidas contra la segregación, la recuperación de las aulas de enlace y la eliminación del actual modelo de bilingüismo, así como una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial