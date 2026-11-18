En dos semanas, el 29 de noviembre, España enfrentará sus próximas elecciones generales y todavía hay numerosas personas que no lo tienen claro. Los indecisos en las encuestas no son solo aquellos que aún no deciden a quién votar, también son los que están decidiéndose entre votar o no hacerlo, así como los que no tienen interés o los que no saben quiénes son los candidatos o qué exponen los programas electorales.

De esta porción del pastel electoral también dependen las próximas elecciones generales y los partidos políticos lo saben. Uno de los grandes objetivos de las formaciones es rescatar de la duda a esos indecisos y unirlos al apoyo electoral. Ahora se dirigen a ellos, pero algunos no han leído todavía los programas electorales. Otros, directamente deciden no acudir a las urnas.

Plasencia, el barómetro electoral

Plasencia, ciudad extremeña de algo más de 30.000 electores, lleva 46 años acertando el resultado de las elecciones generales. Quien gana allí, también lo hace en todo el país. En las últimas 16 citas con las urnas, los votos de los placentinos han coincidido con los que determinarían al Gobierno ganador.

La minoría dubitativa también se encuentra allí. Muchos de los votantes no saben qué papeleta elegirán. Se ha preguntado a varios de sus habitantes y las respuestas más comunes no difieren de expresiones como el titubeante "no lo sé" y "no lo tengo claro". Hay diferencias de géneros y también ideológicas.

¿Qué perfil tienen estos electores?

Según el CIS, 6 de cada 10 personas indecisas son mujeres. El 39% se sitúa en el centro ideológico, mientras que un 43% inclinará su voto a la izquierda y un 21% a la derecha. Sin embargo, solo el 45% frente al 68% del total dice que irá a votar el día 29 de noviembre.

Por lo tanto, entre el ejército de indecisos, el perfil con mayor recurrencia es el de mujer de centro o centro-izquierdas. Además, las provincias con más proporción de indecisos son Navarra, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Lleida, Girona y Barcelona.