Dos muertos tras ser atropellados por un vehículo que se ha estrellado contra una vivienda en La Gomera

Tragedia en La Gomera: Dos fallecidos tras ser atropellados por un coche que se salió de la vía cuando circulaba por la carretera GM-1 a la altura del barrio de Arure. Los hechos ocurrieron en torno a las siete de la tarde. El coche impactó contra la pared de una vivienda tras salirse de la vía, atropellando a dos personas que se encontraban en el exterior. A la llegada de los equipos de emergencia, se confirmó el fallecimiento de ambas víctimas, que presentaban lesiones incompatibles con la vida.

También los ocupantes del vehículo resultados heridos. Una mujer, que viajaba en el asiento del copiloto sufrió traumatismos graves y tuvo que ser trasladada en un helicóptero medicalizado al hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife. El conductor del coche sufrió heridas de carácter moderado con un traumatismo de cadera y fue trasladado al Hospital insular Nuestra Señora de Guadalupe.

El accidente, ocurrido a una hora de la tarde en la que había mucha gente en la calle, fue presenciado por varias personas. Los servicios de emergencia tuvieron que atender a varias personas que sufrieron una crisis de ansiedad al ver todo lo ocurrido.

Conmoción entre los vecinos

El suceso ha provocado una gran conmoción entre los vecinos de la localidad de Valle Gran Rey, municipio en el que vivían las dos víctimas mortales del atropello.

En el operativo de atención a las víctimas participaron varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canaria, personal médico del centro de salud de la localidad, bomberos del municipio de Valle Gran Rey, efectivos de Protección Civil y Medio Ambiente así como agentes de la Guardia Civil que se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las causas que provocaron que el vehículo se saliera de la vía con el resultado de este fatal desenlace.

