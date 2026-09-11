La Diada de Cataluña acaba con incidentes tras una manifestación de 45.000 personas

Este viernes se ha celebrado la Diada de Cataluña a la espera de la posible aplicación de la amnistía a los líderes del procés con una manifetación de 45.000 personas.

Una vez ha terminado la manifestación, varios encapuchados han quemado contenedores y provocado disturbios en medio de la ciudad cuando miembros de la izquierda radical se han encarado con el cordón policial. Los Mossos d'Esquadra han cargado en varias ocasiones este viernes por la tarde en el entorno de la plaza Mossèn Jacint Verdaguer de Barcelona, para evitar el enfrentamiento directo entre manifestantes.