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100 gramos de metanfetamina en Ghana, pista clave para desmantelar una banda de droga en Valencia

Los cinco detenidos pretendía mandar por correo más de 172 kilos de droga

100 gramos de metanfetamina en Ghana, pista clave para desmantelar una banda de droga en Valencia

100 gramos de metanfetamina en Ghana, pista clave para desmantelar una banda de droga en Valencia

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Ainhoa Lujambio
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La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la fabricación y distribución de droga por correo. Enviaban sus productos por correo postal desde Valencia, y desde esta ciudad, llegaron 100 gramos de MDMA hasta Ghana. Este paquete fue la pista que inició la investigación. Llegaron a realizar unos 1.500 envíos a prácticamente todas las provincias españolas, así como a más de 45 países. Entre los países donde realizaban las entregas; Italia, Hungría, Rumanía, Australia, Estados Unidos, Tailandia, Taiwán o Sri Lanka.

Laboratorio de droga

Los agentes descubrieron un laboratorio que, desarrollaba su actividad en las comarcas valencianas de Costera y Canal de Navarrés. Este grupo organizado recibía pedidos de distintos tipos de sustancias estupefacientes a través de plataformas de mensajería encriptada para dificultar la investigación. Tras la recepción del pedido, la organización preparaba las sustancias solicitadas y posteriormente eran remitidas a los solicitantes a través de paquetería postal. Han sido incautados 172,5 kilos de diversas sustancias estupefacientes: 116,5 kilos de ketamina, casi veinte kilos de metanfetamina, siete kilos de cocaína, hachis, heroína, 20.000 dosis de LSD, sustancia de corte y abundante cantidad de componentes químicos para la preparación de los estupefacientes.

Cinco detenidos

El equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga, EDOA, detuvo a los cinco integrantes de la organización y realizó varios registros en Anna y Alcudia de Crespins, ambas poblaciones en la provincia de Valencia. Además, fueron intervenidos 26.000 euros en metálico, balanzas y distintos instrumentos utilizados para la fabricación y ensamblado de los paquetes. La citada organización criminal arrancó con su actividad en 2025 y realizaban envíos internacionales de manera asidua todas las semanas utilizando distintas empresas de paquetería. Se Los detenidos son tres hombres y dos mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 44 años, todos de nacionalidad española. Cuatro de ellos han ingresado en prisión y uno está en libertad con cargos. Se les atribuye un delito de tráfico de drogas, organización criminal y usurpación de identidad. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del con la colaboración internacional con otros países como Rumanía y Hungría, donde se paralizaron paquetes y se detuvo al receptor del paquete. Además, se ha colaborado con Países Bajos mediante EUROPOL y se ha contado con el apoyo de Correos para la paralización de los envíos.

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