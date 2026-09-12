Narcotráfico
100 gramos de metanfetamina en Ghana, pista clave para desmantelar una banda de droga en Valencia
Los cinco detenidos pretendía mandar por correo más de 172 kilos de droga
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La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la fabricación y distribución de droga por correo. Enviaban sus productos por correo postal desde Valencia, y desde esta ciudad, llegaron 100 gramos de MDMA hasta Ghana. Este paquete fue la pista que inició la investigación. Llegaron a realizar unos 1.500 envíos a prácticamente todas las provincias españolas, así como a más de 45 países. Entre los países donde realizaban las entregas; Italia, Hungría, Rumanía, Australia, Estados Unidos, Tailandia, Taiwán o Sri Lanka.
Laboratorio de droga
Los agentes descubrieron un laboratorio que, desarrollaba su actividad en las comarcas valencianas de Costera y Canal de Navarrés. Este grupo organizado recibía pedidos de distintos tipos de sustancias estupefacientes a través de plataformas de mensajería encriptada para dificultar la investigación. Tras la recepción del pedido, la organización preparaba las sustancias solicitadas y posteriormente eran remitidas a los solicitantes a través de paquetería postal. Han sido incautados 172,5 kilos de diversas sustancias estupefacientes: 116,5 kilos de ketamina, casi veinte kilos de metanfetamina, siete kilos de cocaína, hachis, heroína, 20.000 dosis de LSD, sustancia de corte y abundante cantidad de componentes químicos para la preparación de los estupefacientes.
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Cinco detenidos
El equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga, EDOA, detuvo a los cinco integrantes de la organización y realizó varios registros en Anna y Alcudia de Crespins, ambas poblaciones en la provincia de Valencia. Además, fueron intervenidos 26.000 euros en metálico, balanzas y distintos instrumentos utilizados para la fabricación y ensamblado de los paquetes. La citada organización criminal arrancó con su actividad en 2025 y realizaban envíos internacionales de manera asidua todas las semanas utilizando distintas empresas de paquetería. Se Los detenidos son tres hombres y dos mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 44 años, todos de nacionalidad española. Cuatro de ellos han ingresado en prisión y uno está en libertad con cargos. Se les atribuye un delito de tráfico de drogas, organización criminal y usurpación de identidad. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del con la colaboración internacional con otros países como Rumanía y Hungría, donde se paralizaron paquetes y se detuvo al receptor del paquete. Además, se ha colaborado con Países Bajos mediante EUROPOL y se ha contado con el apoyo de Correos para la paralización de los envíos.
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