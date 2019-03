Los aspirantes llevaban preparándose entre dos y tres años. Algunos habían renunciado a ofertas de empleo al haber aprobado fases anteriores. Están indignados por el elevado número de suspensos.

Alegan que dispusieron de muy poco tiempo para contestar a todas las preguntas. Ahora cuentan con la posibilidad de presentar un recurso de alzada, que el Ayuntamiento deberá contestar en un mes.Pero la prueba continúa, dentro de dos semanas los 30 aprobados pasarán un supuesto práctico como examen final.

Según cuentan, la prueba de ortografía resultó especialmente difícil para los aspirantes a policía local. Se trataba de detectar 47 faltas en 22 frases. Se les permitía tener un máximo de diez errores. Estas son las frases que debían “corregir”.



1) El informe sobre la xenofobia en Europa se ha echo de forma muy exaustiva.



2) Entre los objetos estraviados se hayan, sobretodo, carteras y llaves.



3) La policía aprendió tres kilos de heroína, que fueron hallados en el escondite rebelado por el detenido.



4) El delito fue cometido por un hombre de complección fuerte, por que sino no hubiera podido derribar la puerta.



5) Las personas que acrediten haber tenido experiencia en el sector están exentas de realizar esta prueba.



6) Es necesario recavar mucha más información a cerca del suseso acaecido.



7) La cámara de seguridad gravó el momento en el que el fugitivo saltó la vaya.



8) El ayuntamiento va ha hacer un parque en esa basta esplanada.



9) Hay fué donde se produjo el accidente por exeso de velocidad.



10) Este año podría a ver más deshaucios que el anterior.



11) Me pidió explicaciones acerca de porqué yo había desecho su equipaje.



12) Aunque había infrinjido la ley, el juez tubo que absolberlo por falta de pruebas.



13) Tras permanecer callado entorno a una hora, admitió que había extorcionado a varias familias.



14) Se a detectado un grabe problema que debe ser resuelto cuanto antes.



15) El cónyugue conoció los hechos através de la prensa.



16) Aun se haya bajo los efectos de la anestesia.



17) A parte de ti, no conozco a nadie mas que halla podido hurgar en mis cosas.



18) Hizo hincapié en que no podíamos deshechar ninguna pista.



19) La persona requiriente ha de preveer las pruebas que le serán solicitadas.



20) La falta de coheción avocó al grupo a la escisión.



21) La exuberante vegetación del país mantiene ocultos los vestigios de las antigüas civilizaciones.



22) El hecho de terjiversar las palabras de los demás forma parte de su idiosincracia.