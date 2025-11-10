Detenido el saqueador de trasteros del Baix Llobregat: así actuaba el ladrón

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre acusado de robar en una sesentena de trasteros de comunidades de vecinos de los municipios barceloneses de Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat y Sant Feliu de Llobregat. El arresto se produjo el pasado martes durante un dispositivo nocturno, cuando fue sorprendido en las inmediaciones de una comunidad de vecinos portando diversas herramientas utilizadas para forzar accesos a edificios.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre, tras las denuncias presentadas por numerosos vecinos que aseguraban haber sufrido robos en los trasteros de sus fincas. Entre los objetos sustraídos se encontraban bicicletas, patinetes eléctricos, herramientas y pequeños electrodomésticos.

Según fuentes policiales, el hombre actuaba siempre en solitario y durante la noche, con un patrón delictivo muy marcado. Accedía a los edificios tras forzar las puertas de entrada o los accesos a los garajes, y una vez dentro, rompía los cierres de los trasteros para sustraer los objetos de mayor valor o de fácil transporte.

Así es el ladrón

Los investigadores lo describen como un individuo "muy activo", sin domicilio conocido y con varios antecedentes por delitos similares. Su detención fue posible gracias a un dispositivo de vigilancia que los agentes mantenían desde hacía semanas en las zonas donde se habían concentrado los robos.

Durante el arresto, los Mossos le intervinieron varias herramientas empleadas habitualmente para forzar cerraduras y accesos. Tras pasar a disposición judicial, se investiga ahora si podría estar relacionado con otros robos cometidos en municipios próximos del Baix Llobregat.

La policía catalana ha recordado la importancia de denunciar cualquier movimiento sospechoso en las comunidades vecinales y de reforzar las medidas de seguridad en trasteros y zonas comunes, especialmente en horarios nocturnos, cuando suelen producirse este tipo de delitos.

