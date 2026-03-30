Ataque homófobo a un profesor: sus alumnos crean un perfil falso para enviarle imágenes sexuales e insultarle

El instituto mallorquín Baltasar Porcel, localizado en el municipio de Andratx, ha denunciado un caso de agresión homófoba hacia uno de sus profesores por parte de alumnos del centro. Relatan que el pasado domingo 22 de marzo, este docente fue atacado en una conocida plataforma educativa a través de un perfil falso.

Según ha informado ARA Balears, la agresión, se realizó por parte de alumnos de 4º de ESO, en colaboración con un estudiante del instituto concertado Ramon Llull, en el mismo municipio, y consistió en la difusión de fotografías de carácter sexual, como imágenes de genitales y juguetes sexuales. Además de insultos y mensajescon referencias directas al nombre del docente que, informa el medio balear, "atentaban contra su dignidad personal".

"No es un caso aislado"

Los hechos se dieron a conocer un miércoles y, aquella misma tarde, la directora del centro interpuso una denuncia ante la Guardia Civil. Al día siguiente, jueves, se convocó un claustro de urgencia y el docente afectado también formalizó su propia denuncia al llegar al centro expresando su rechazo e indignación ante unos hechos de "carácter claramente homófobo", que aseguran "no es un caso aislado".

"Estamos cansados de recibir insultos, amenazas, ofensas y muestras de desprecio que, lejos de ser excepcionales, se han ido convirtiendo en una realidad demasiado habitual. Esta normalización de la falta de respeto es profundamente preocupante y del todo inaceptable", ha denunciado el claustro a través de redes sociales.

El profesorado del instituto andritxol ha exigido a las instituciones una respuesta “clara, decidida y efectiva” para proteger a las víctimas y actuar con firmeza ante cualquier tipo de discriminación, como la presente. “Lo que sufre un compañero puede afectar a cualquiera de nosotros o a cualquier alumno”, advierten.

Actualmente, el centro mantiene abierta una investigación para aclarar la identidad de los presuntos responsables, de los cuales ya hay varios sospechosos.

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