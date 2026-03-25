Un alumno de 13 años apuñala a una profesora en el cuello a las puertas de un instituto

Un menor de 13 años ha apuñalado a una profesora en un colegio de Trescore Balneario, en Bérgamo (Italia). Según han informado fuentes de los Carabinieri, el alumno fue detenido por las autoridades y tenía en su poder una pistola de fogueo que ha sido incautada.

Chiara Mocchi, de 58 años y profesora de francés, fue trasladada en estado grave, en helicóptero, al Hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo, cercano al centro escolar. El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, ha informado que "su vida está fuera de peligro" tras haberse comunicado con el hospital.

En el momento de los hechos, el menor vestía una camiseta en la que se leía la palabra Venganza en italiano ('Vendetta'') y pantalones militares, y antes de comenzar las clases atacó con una puñalada en el cuello a su profesora de francés. El agresor, fue detenido de inmediato por un docente y dos auxiliares del colegio, quienes lo retuvieron hasta que llegó la Policía. Al ser menor de 14 años, no será considerado penalmente responsable.

El ataque del alumno, que cursa un nivel de la ESO en el centro educativo, ocurrió alrededor de las 7:45, hora de entrada al colegio de Via Damiano Chiesa, centro donde también se imparten clases de la enseñanza primaria. Las autoridades docentes han cancelados las clases este miércoles a consecuencia de la agresión, según ha publicado la Televisión pública italiana RAI.

Una ambulancia de la Cruz Roja y otro vehículo sanitario acudieron al lugar de los hechos con código rojo, el máximo de Emergencias, pero a causa de la gravedad de la mujer, se solicitó un helicóptero de rescate, que finalmente la trasladó a un centro hospitalario. El último parte médico ha informado que la víctima se encuentra en estado grave y en quirófano. Aunque, ha aclarado que no corre riesgo su vida.

Los Carabinieri de la comandancia provincial de Bérgamo precisaron que "no está vinculado a fines terroristas" y que se trata de "un acto aislado", pese a que sigue sin estar claro el motivo del ataque.

La madre de una de las alumnas del colegio, que acudió al centro tras conocer el incidente, explicó: "Nos enteramos por un mensaje del delegado de clase y corrí a ver cómo estaba mi hija. Sabemos que solo tres niños presenciaron lo sucedido. Nos dijeron que el chico apuñaló a la profesora, pero no sé si fue en el aula o en el pasillo".

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