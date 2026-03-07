Matan en la cárcel al asesino de dos niñas: era blanco de constantes ataques en prisión

El asesino británico, Ian Huntley, condenado por el brutal asesinato de dos niñas en 2002, ha fallecido este sábado tras ser atacado por otro recluso en la cárcel HMP Frankland, ubicada en el noreste de Inglaterra. Huntley, de 52 años, permanecía hospitalizado desde el 26 de febrero, cuando sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó daños graves. Tras varios días en cuidados intensivos, los médicos decidieron desconectarlo del soporte vital.

Según ha informado la BBC, el presunto agresor es Anthony Russell, un recluso de 43 años con antecedentes de asesinato múltiple. Huntley había sido blanco de agresiones continuas durante su estancia en prisión, debido a la notoriedad de sus crímenes. El ministerio de Justicia británico ha confirmado su fallecimiento y ha recordado la magnitud del caso, describiéndolo como "uno de los más impactantes y devastadores en la historia reciente del país".

Así fue el crimen que cometió Ian Huntley

Los asesinatos de Holly Wells y Jessica Chapman, ambas de 10 años, conmocionaron al Reino Unido. Las niñas desaparecieron el 4 de agosto de 2002 en Soham, un pequeño pueblo cercano a Cambridge, mientras iban a comprar golosinas tras asistir a una barbacoa familiar. Tras una intensa investigación, sus cuerpos fueron hallados el 17 de agosto en Suffolk, a unos 20 kilómetros de distancia del lugar de la desaparición.

Huntley, que trabajaba como conserje en la escuela local, había engañado a las menores haciéndoles creer que podrían conocer a su novia, Maxine Carr, que en realidad no estaba presente. La investigación determinó que las niñas murieron, probablemente por asfixia, y que sus cuerpos fueron trasladados cerca de una base aérea.

Holly Wells y Jessica Chapman | EPA/POLICE UK

En diciembre de 2003, Huntley fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 40 años antes de poder optar a beneficios penitenciarios. Por su parte, Maxine Carr fue sentenciada a 3 años y medio por ayudar a encubrir los hechos y salió de prisión en 2004 bajo una identidad nueva.

Durante su tiempo en la cárcel, Huntley sufrió múltiples ataques violentos, incluyendo quemaduras por agua hirviendo en 2005 y un corte en la garganta en 2010, que requirió 21 puntos de sutura. Estos incidentes reflejan la constante hostilidad hacia él dentro del sistema penitenciario, debido a la brutalidad de sus crímenes y el impacto duradero que tuvieron en la sociedad británica.

El caso de Soham sigue siendo recordado como un ejemplo de la terrible violencia que puede afectar incluso a comunidades pequeñas, y el fallecimiento de Huntley marca un nuevo capítulo en la historia de uno de los crímenes más notorios del Reino Unido.

